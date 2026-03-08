Venezuelas Ölboom: Exporte fast verdoppelt nach Maduros Festnahme

Andererseits hat die Festnahme des langjährigen Präsidenten Nicolás Maduro durch US-Spezialeinheiten das Land zuvor in eine Krise gestürzt, in deren Folge die Produktion auf ein Zweijahrestief fiel. Die Erlöse aus den aktuellen Verkäufen werden heute international kontrolliert: Ein Großteil der Einnahmen fließt auf Treuhandkonten unter US-Aufsicht oder in Konten in neutralen Staaten wie Katar und ist für humanitäre Hilfe, Drogenbekämpfung und Stabilisierung vorgesehen. Dieses neue Finanzregime reduziert die unmittelbare fiskalische Verfügbarkeit für die venezolanische Regierung, macht Handel aber zugleich praktikabler.

Venezuelas Ölexporte haben sich im Februar nahezu verdoppelt und markieren einen ersten Aufschwung nach dem jüngsten politischen Umbruch in Caracas. Frachtdaten und Analysen von Kpler weisen einen Anstieg von rund 383.000 Barrel pro Tag im Januar auf etwa 788.000 Barrel im Februar aus. Treibende Kräfte sind die Stabilisierung der Lieferkette durch vermehrte Lieferungen von schwerem Naphtha — ein unverzichtbares Verdünnungsmittel für das zähe Öl aus dem Orinoco-Becken — sowie die Wiederaufnahme von Abnehmern, allen voran US-Raffinerien über Handelsfirmen wie Chevron, Vitol und Trafigura. Die Mengen, die in die USA gehen, erreichen damit das höchste Niveau seit mehr als sieben Jahren.

Global bleibt die Marktreaktion zurückhaltend. Geopolitische Spannungen im Nahen Osten und Störungen in der Straße von Hormus haben den Ölpreis bereits ansteigen lassen; zugleich ist die strategische Bedeutung der Meerenge mit täglich rund 14 Millionen Barrel Transitvolumen so groß, dass selbst eine deutliche venezolanische Steigerung einen möglichen Ausfall kaum kompensieren könnte. Der Iran bestreitet eine komplette Sperrung der Meerenge, schließt jedoch US- und israelische Schiffe aus; US-Analysen sehen den Schiffsverkehr teilweise um bis zu 90 Prozent reduziert. Angriffe wie jene auf eine Anlage in Bahrain verschärfen die Lage, während führende Schiffsversicherer Kriegsschäden-Deckungen aussetzen und damit faktisch weitere Handelshemmnisse schaffen.

Parallel dazu signalisiert Chinas neuer Fünfjahresplan eine strategische Wende: Ein jährliches Ölförderziel von 200 Millionen Tonnen betont Vorratssicherung über Wachstum, während Gasförderung und Elektrifizierung des Verkehrs aus Sicht Pekings Priorität erhalten. Insgesamt schaffen die Kombination aus regionalen Konflikten, Versicherungsrestriktionen und neuen Finanzkontrollen in Venezuela eine volatile Angebotslage mit erhöhtem Aufwärtsrisiko für die Ölpreise.

Kurzfristig dürften Importe aus Venezuela die US-Raffineriekapazitäten mit schwerem Rohöl entlasten, langfristig jedoch ist die Wiederbelebung der venezolanischen Branche ohne substanzielle Investitionen und Rechtssicherheit fragil. Investoren und Handelshäuser wägen daher Risikoaufschläge, Versicherungskosten und mögliche Sanktionen gegeneinander ab. Für die globale Ölpreisentwicklung bedeutet das: Eine erhöhte politische Prämie bleibt wahrscheinlich, während Angebotsausfälle in anderen Schlüsselregionen nach wie vor dominierend sind. Die Märkte bleiben weiterhin fragil und politisch getrieben.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,16 % und einem Kurs von 92,42USD auf Ariva Indikation (06. März 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.