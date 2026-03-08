Merck warnt vor Gewinneinbruch 2026: Patentverlust und US-Dollar drücken

Die Kennzahlen für 2025 zeigen ein gemischtes Bild: Der Umsatz lag bei 21,1 Milliarden Euro und damit nur marginal unter dem Vorjahr (-0,3 Prozent), organisch erzielte Merck jedoch ein Wachstum von 3,1 Prozent. Das bereinigte EBITDA stieg leicht auf 6,1 Milliarden Euro (+0,6 Prozent), während der Konzernüberschuss um rund sechs Prozent auf etwa 2,6 Milliarden Euro zurückging. Trotz der Herausforderungen will Merck die Dividende stabil bei 2,20 Euro halten.

Merck KGaA erwartet für 2026 einen spürbaren Rückschlag beim operativen Ergebnis: Das bereinigte EBITDA soll auf 5,5 bis 6,0 Milliarden Euro sinken, was einem Minus von bis zu 9,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Als Hauptgründe nennt der Dax-Konzern negative Währungseffekte – vor allem den schwachen US-Dollar – sowie den bevorstehenden Wegfall des US-Patents für das Multiple-Sklerose-Medikament Mavenclad. Anleger müssen damit rechnen, dass Umsatzbeiträge aus den USA ab März deutlich schrumpfen könnten; mögliche positive Effekte durch eine US-Zulassung des Fruchtbarkeitsmittels Pergoveris sind im Ausblick nicht berücksichtigt.

Die Reaktion der Märkte fiel deutlich aus: Die Aktie rutschte im frühen Handel einheitlich ab, konnte die Verluste aber am Xetra-Start teilweise wieder aufholen. Analysten zeigten sich gespalten: UBS bestätigte das „Buy“-Rating mit einem Kursziel von 150 Euro, wertete den Ausblick aber als „verwirrend“, weil Mavenclad-Umsätze und Pergoveris-Potenzial unterschiedlich zu interpretieren seien. JPMorgan erwartete hingegen sinkende Markterwartungen.

Strategisch setzt Merck weiter auf Zukäufe und strukturelle Wachstumstreiber. Die im vergangenen Jahr abgeschlossene Übernahme von SpringWorks Therapeutics für 3,9 Milliarden Dollar soll das Pharmaportfolio stärken. Daneben profitiert das Laborgeschäft von einer Erholung der Nachfrage für Arzneimittelproduktion, während die Sparte Electronics als wichtiger Zulieferer der Halbleiter- und Displayindustrie sowohl Chancen durch KI-getriebene Nachfrage als auch Belastungen durch Verzögerungen großer Kundenprojekte verzeichnet.

Für Anleger bedeuten die Aussichten: erhöhte Ergebnis- und Kursvolatilität, kurzfristiger Ertragsdruck durch Patentverlust und Währungen, aber mittelfristiges Aufwärtspotenzial durch Portfoliotransformation und strategische Assets. Entscheidend werden die Entwicklung des US-Dollars, der Verlauf des Mavenclad-Abverkaufs sowie Fortschritte bei Pergoveris und die Integration von SpringWorks sein.

Zudem ist der personelle Wechsel an der Konzernspitze ein Themenpunkt für Investoren: CEO Belen Garijo, die Merck seit 2021 führt und in den vergangenen Jahren zahlreiche Akquisitionen gesteuert hat, wechselt Ende April zu Sanofi. Ihr Nachfolger wird Kai Beckmann, derzeit Leiter der Elektronik-Sparte. Die Managementrotation bringt zwar Kontinuität in der Strategie, erhöht aber kurzfristig die Unsicherheit über die operative Umsetzung der Wachstumsvorhaben. Merck erzielt rund ein Viertel seines Umsatzes in den USA und beschäftigt dort etwa 14.000 Mitarbeiter; Electronics hat die LCD-Technik maßgeblich geprägt.

