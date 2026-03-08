Exit-Flut bei Mutares: PMTC-MBO & inTime-Verkauf bringen Liquidität

Mutares treibt in schneller Folge Portfolio-Exits voran: Innerhalb weniger Tage meldete die börsennotierte Private-Equity-Holding zwei Verkaufstransaktionen ihrer Beteiligungen – ein Management-Buy-out bei Peugeot Motocycles (PMTC) sowie der vertraglich vereinbarte Verkauf der inTime Group an die Tawin Holdings Group. Beide Deals unterstreichen Mutares’ Strategie, Unternehmen in Umbruchsituationen durch operative Restrukturierung zu stabilisieren und anschließend veräußern.

Beim traditionsreichen Zweiradhersteller Peugeot Motocycles liegt Mutares nun ein unwiderrufliches Kaufofferte des aktuellen Managementteams vor; der Abschluss ist, nach Anhörung der Betriebsräte und üblichen Bedingungen, für das zweite Quartal 2026 vorgesehen. PMTC, mit einem Umsatz von rund 140 Mio. Euro und Präsenz in Europa sowie Asien, hat unter Mutares seit 2023 eine umfassende operative und strategische Transformation durchlaufen. Maßgebliche Schritte waren die Übernahme von DAB Motors zur Stärkung des Premium- und Elektromotorradsegments, eine Kooperation mit Sherco (u. a. Einführung des XP6) sowie Produktneueinführungen wie der Pulsion Evo. Mutares-CIO Johannes Laumann hebt die Umsetzungskompetenz des Managements hervor und sieht das Team „ideal positioniert“, die Marke in die nächste Wachstumsphase zu führen.