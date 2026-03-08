    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsmutares AktievorwärtsNachrichten zu mutares
    Exit-Flut bei Mutares: PMTC-MBO & inTime-Verkauf bringen Liquidität

    Foto: adobe.stock.com

    Mutares treibt in schneller Folge Portfolio-Exits voran: Innerhalb weniger Tage meldete die börsennotierte Private-Equity-Holding zwei Verkaufstransaktionen ihrer Beteiligungen – ein Management-Buy-out bei Peugeot Motocycles (PMTC) sowie der vertraglich vereinbarte Verkauf der inTime Group an die Tawin Holdings Group. Beide Deals unterstreichen Mutares’ Strategie, Unternehmen in Umbruchsituationen durch operative Restrukturierung zu stabilisieren und anschließend veräußern.

    Beim traditionsreichen Zweiradhersteller Peugeot Motocycles liegt Mutares nun ein unwiderrufliches Kaufofferte des aktuellen Managementteams vor; der Abschluss ist, nach Anhörung der Betriebsräte und üblichen Bedingungen, für das zweite Quartal 2026 vorgesehen. PMTC, mit einem Umsatz von rund 140 Mio. Euro und Präsenz in Europa sowie Asien, hat unter Mutares seit 2023 eine umfassende operative und strategische Transformation durchlaufen. Maßgebliche Schritte waren die Übernahme von DAB Motors zur Stärkung des Premium- und Elektromotorradsegments, eine Kooperation mit Sherco (u. a. Einführung des XP6) sowie Produktneueinführungen wie der Pulsion Evo. Mutares-CIO Johannes Laumann hebt die Umsetzungskompetenz des Managements hervor und sieht das Team „ideal positioniert“, die Marke in die nächste Wachstumsphase zu führen.

    Parallel dazu unterzeichnete Mutares den Verkauf aller Tochtergesellschaften der inTime Group – inklusive Trans-Logo-Tech und Routewise – an die Tawin Holdings Group, Eigentümerin von Priority Freight. Die Transaktion soll bis Ende März 2026 abgeschlossen sein. inTime, ein europäischer Anbieter zeitkritischer Logistiklösungen, erzielt rund 100 Mio. Euro Umsatz und beschäftigt etwa 400 Mitarbeiter. Seit der Übernahme im August 2025 wurde das Unternehmen durch Kostensenkungen, Flottenoptimierung, Effizienzsteigerungen in Betrieb, IT und Verwaltung sowie Margenverbesserungen neu ausgerichtet. Mutares bewertet die Neupositionierung als Grundlage für weiteres Wachstum unter der neuen Eigentümerschaft.

    Aus bilanzieller und strategischer Perspektive signalisieren die Verkäufe Mutares’ fortgesetzten Fokus auf aktives Portfoliomanagement: Zukäufe, anschließende Restrukturierung und zeitnahe Veräußerung bei realisiertem Wertzuwachs. Operative Erfolge bei PMTC und inTime stärken die Argumentation für Wertschöpfung durch Management-Engagement und gezielte Reorganisation. Offen bleiben marktübliche Abschlussbedingungen, die Zustimmung betrieblicher Gremien sowie die konkrete Purchase-Preis-Struktur, die in den Mitteilungen nicht genannt wird. Für Anleger bedeutet die Transaktionswelle potenziell erhöhte Liquidität und Ergebnisbeiträge in den kommenden Quartalen, sofern die Abschlüsse planmäßig erfolgen.



    ISIN:DE000A2NB650WKN:A2NB65

    Exit-Flut bei Mutares: PMTC-MBO & inTime-Verkauf bringen Liquidität Mutares treibt in schneller Folge Portfolio-Exits voran: Innerhalb weniger Tage meldete die börsennotierte Private-Equity-Holding zwei Verkaufstransaktionen ihrer Beteiligungen – ein Management-Buy-out bei Peugeot Motocycles (PMTC) sowie der …
