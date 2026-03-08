    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Bank AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Bank
    Deutsche Bank 2026: Diese Berichtstermine müssen Anleger vormerken

    Foto: Hauke-Christian Dittrich - dpa

    Die Deutsche Bank hat einen klaren Veröffentlichungsfahrplan für ihre Rechnungslegungsberichte 2026 bekanntgegeben und erfüllt damit ihre gesetzlichen Meldepflichten nach den §§ 114, 115 und 117 WpHG. Die Mitteilungen wurden über den Dienst EQS News verteilt; für den Inhalt zeichnet das Institut selbst verantwortlich. Anleger, Analysten und Marktteilnehmer sollten sich die folgenden Termine vormerken:

    - Jahresfinanzbericht und Konzern-Jahresfinanzbericht: Veröffentlichung am 12. März 2026 (Deutsch/Englisch).

    - Quartals- und Zwischenmitteilungen: Q1‑/Zwischenmitteilung für das 1. Halbjahr am 29. April 2026 (Deutsch/Englisch); entsprechende Zwischenmitteilung im 2. Halbjahr am 28. Oktober 2026 (Deutsch/Englisch).

    - Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2): Veröffentlichung am 29. Juli 2026 (Deutsch/Englisch).

    Die Berichte werden über die Investor‑Relations-Seiten der Bank verfügbar sein; die Kommunikation erfolgt in beiden Sprachen, um eine breite internationale Investorenbasis zu erreichen. Die Vorabankündigungen sind Teil der routinemäßigen Transparenzpflichten der Bank und geben Marktteilnehmern Planungssicherheit für Quartals- und Jahreszyklen.

    Aus investorenseitiger Perspektive sind mehrere Aspekte relevant: Der Jahresbericht am 12. März dürfte den umfangreichsten Einblick in das vergangene Geschäftsjahr, Managementkommentare, Segmentergebnisse, Bilanz- und Kapitalposition sowie Perspektiven für 2026 liefern. Insbesondere werden Aussagen zu Ergebnisentwicklung, Risikoaufwand, Cost‑Income‑Ratio und Kapitalquoten im Fokus stehen. Die Q1‑Mitteilung Ende April und der H1‑Konzernbericht Ende Juli dienen als Zwischenbewertungen der operativen Entwicklung und könnten Hinweise auf die Belastbarkeit der Ertragsströme – etwa aus Investmentbanking, Asset Management und Kreditgeschäft – liefern.

    Für Marktreaktionen sind Zeitpunkte unmittelbar nach Veröffentlichung wichtig: Unerwartete Abweichungen von Analystenerwartungen, Anpassungen der Gewinnprognosen oder Hinweise auf regulatorische Risiken könnten Kursschwankungen auslösen. Ebenfalls zu beachten sind Informationen zu Dividendenpolitik, Rückkäufen oder strategischen Initiativen, die in Jahres- oder Zwischenberichten thematisiert werden.

    Insgesamt signalisiert die Deutsche Bank mit der klaren Terminankündigung eine routinierte und rechtskonforme Informationspolitik. Anleger sollten die genannten Termine in ihre Research‑ und Handelskalender aufnehmen und die Veröffentlichungen zur Neubewertung von Erwartungswerten und zur Feinabstimmung von Investmententscheidungen nutzen. Weitere Details sind auf den Investor‑Relations‑Seiten der Bank abrufbar.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



