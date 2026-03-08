Infineon im Gegenwind: UBS senkt Ziel – Rückkäufe beendet

Erstens sieht UBS beim zugesprochenen KI-Umsatzziel bis 2027 nur begrenztes Aufwärtspotenzial. Die Erwartung, dass KI-Anwendungen die Erlöse deutlich anheben, lasse nach aktueller Bewertung wenig Spielraum, so die Bank. Zweitens warnt Bouvignies vor einer nachlassenden Nachfrage aus China und dem steigenden Wettbewerbsdruck durch lokale Akteure, die zunehmend Marktanteile gewinnen könnten. Drittens könnte die strukturelle Verbesserung der Margen länger dauern als bislang angenommen, wodurch Gewinne langsamer zulegen dürften als von Investoren erwartet.

Die Schweizer Großbank UBS hat in einer Studie vom 5. März das Kursziel für den Chiphersteller Infineon von 47 auf 45 Euro gesenkt und die Anlageempfehlung von „Buy“ auf „Neutral“ herabgestuft. Analyst Francois‑Xavier Bouvignies bleibt mittelfristig zwar zuversichtlich, betont jedoch drei unmittelbare Risikofaktoren, die das Kurspotenzial kurzfristig begrenzen können.

Für Anleger bedeutet dies eine vorsichtigere Sicht: Zwar bleiben die langfristigen Wachstumstreiber — insbesondere Automobil- und Industrieelektronik sowie Digitalisierungstrends — intakt, doch schränken die angeführten Unsicherheiten das kurzfristige Upside ein. Die Herabstufung spiegelt vor allem eine Neubewertung der Risiko-Rendite-Relation wider, nicht zwingend ein negatives Langfristurteil.

Parallel dazu hat Infineon die Schließung seines Aktienrückkaufprogramms 2026 gemeldet. Im Zeitraum vom 23. Februar bis einschließlich 4. März 2026 erwarb das Unternehmen insgesamt 4.000.000 eigene Aktien zum Gesamtpreis von 177.735.459 Euro. Allein in der zweiten Programmwoche vom 2. bis 4. März wurden 2.466.343 Aktien über den Xetra-Handel gekauft; die volumengewichteten Durchschnittskurse lagen bei 44,6064 Euro (2. März), 42,0459 Euro (3. März) und 43,3325 Euro (4. März). Der durchschnittlich gezahlte Preis pro Aktie für das gesamte Programm betrug 44,43 Euro. Die Rückkäufe erfolgten im Auftrag von Infineon durch ein unabhängiges Kreditinstitut.

Auf Sicht der Bewertung bleibt Infineon in vielen Kennzahlen attraktiver als einige Wettbewerber, doch die Kombination aus verlangsamtem China-Geschäft, Zurückhaltung bezüglich KI-bedingter Umsatzschübe und ausbleibender Margenverbesserung erhöht die Volatilität der Gewinnerwartungen. Institutionelle Investoren dürften die Quartalszahlen und die Berichtssaison nutzen, um ihre Positionen zu überprüfen; defensive Positionierungen oder Teilverkäufe sind wahrscheinlicher, bis belastbare Umsatzzahlen aus Schlüsselsegmenten vorliegen. Für kurzfristig orientierte Trader bieten die anhaltenden Rückkaufaktivitäten zwar Unterstützung, könnten jedoch auch die Spanne zwischen fundamentaler Bewertung und Marktpreis verzerren. Langfristige Anleger sollten die strukturellen Trends — Elektromobilität, erneuerbare Energien, Industrieautomation — im Blick behalten, die Infineon Wachstumsmöglichkeiten eröffnen, sobald die genannten Risiken abnehmen.

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,40 % und einem Kurs von 39,17EUR auf Tradegate (06. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.