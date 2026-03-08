Renk profitiert von Rüstung – Rekordzahlen, Aktie stürzt ab

Treiber des Wachstums war erneut das Verteidigungsgeschäft: Renk liefert Antriebssysteme für Panzer und Marineeinheiten, beliefert aber auch zivilen Schiffbau und industrielle Anwendungen. Konzernchef Alexander Sagel bilanzierte, die konsequente Ausrichtung auf Verteidigungstechnologien zahle sich aus; Finanzvorständin Anja Mänz‑Siebje betonte, man habe Wachstum in nachhaltige Profitabilität umgesetzt – trotz Gegenwind durch US‑Zölle, ein schwaches Industriegeschäft, Exportrestriktionen und Wechselkursschwankungen.

Der Getriebehersteller Renk hat 2025 von einer kräftigen Rüstungsnachfrage profitiert und Rekordwerte bei Umsatz und Neugeschäft erzielt. Die Erlöse kletterten um knapp ein Fünftel auf 1,37 Milliarden Euro, das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) verbesserte sich um 21,7 Prozent auf 230 Millionen Euro. Unter dem Strich blieb ein Nettogewinn von 101,3 Millionen Euro; der Vorstand schlägt eine Dividende von 0,58 Euro je Aktie vor – ein Anstieg von 38 Prozent.

Für 2026 stellt Renk weiteres Wachstum in Aussicht: Der Umsatz soll auf mehr als 1,5 Milliarden Euro steigen, das bereinigte Ebit wird mit 255 bis 285 Millionen Euro beziffert. Grundlage ist ein Rekordauftragsbestand von knapp 6,7 Milliarden Euro; das Neugeschäft wurde mit 1,57 Milliarden Euro angegeben. Allerdings verschob sich ein großes Kampfpanzerprojekt in das laufende Jahr, was die kurzfristige Liquiditätslage beeinflusst.

Trotz der soliden Kennzahlen reagierte der Markt enttäuscht: Die Renk‑Aktie fiel zeitweise zwischen rund drei und über sieben Prozent, nachdem Anleger monierten, der Ausblick enthalte in der Mitte der weiten Spannen wenig neue positive Überraschungen. Analysten wie Chloe Lemarie (Jefferies) und George McWhirter (Berenberg) verwiesen auf ein unter den Erwartungen liegendes Schlussquartal und auf Verzögerungen, die den freien Mittelzufluss belasten. JPMorgan‑Analyst David Perry beließ das Rating auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro und bezeichnete das Q4‑Miss als überwiegend "Lärm", riet aber, Kursschwächen zum Zukauf zu nutzen.

Marktbeobachter heben hervor, dass viele positive Entwicklungen bereits vorweggenommen gewesen sein dürften; ohne zusätzliche Impulse folgten Gewinnmitnahmen. Operativ fordert die volle Auftrags­pipeline kurzfristig erhöhte Investitionen und Vorleistungen, was den Cashflow belastet, zugleich aber die Basis für künftiges Wachstum legt. Risiken bleiben geopolitische Unsicherheiten, mögliche Exportbeschränkungen und die termingerechte Abwicklung großer Programme.

Unter Privatanlegern hält sich die Zuversicht: In Diskussionsforen sprechen Investoren von langfristigem Potenzial und planen teilweise Nachkäufe – konkret wurde eine Order bei 54,80 Euro genannt. Insgesamt bleibt Renk eine Aktie, bei der Chancen aus der starken Auftragslage gegen kurz- bis mittelfristige Ausführungs‑ und Cashflow‑Risiken abgewogen werden müssen.

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,47 % und einem Kurs von 55,51EUR auf Tradegate (06. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.