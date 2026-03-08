Ashley schockt Puma: 5,8% über Short‑Puts — droht Stimmbeben?

Short‑Puts bedeuten, dass der Stillhalter (hier Ashley/Frasers Group) dem Käufer das Recht einräumt, ihm Aktien zum vereinbarten Basispreis zu verkaufen. Dafür erhält der Verkäufer eine Prämie. Praktisch setzt der Stillhalter darauf, dass der Kurs nicht deutlich unter die Schwelle fällt – oder spekuliert bewusst auf einen günstigen Einstieg, falls Aktien eingeliefert werden. Welche Basispreise und Laufzeiten konkret vereinbart sind, ist aus der Mitteilung nicht ersichtlich; diese Parameter entscheiden über das wirtschaftliche Risiko und die Wahrscheinlichkeit einer tatsächlichen Aktienübertragung.

Der überraschende Einstieg des britischen Investors Michael Ashley bei Puma sorgte am Donnerstag für deutliche Kursbewegungen: Die Aktie legte im Tagesverlauf bis zu sieben Prozent zu und notierte zeitweise um 23 Euro, nachdem eine Stimmrechtsmitteilung den Aufbau einer wirtschaftlichen Beteiligung von rund 5,8 Prozent ausgewiesen hatte. Auffällig ist, dass Ashley diesen Anteil überwiegend über derivative Geschäfte – offenbar Short‑Puts – aufgebaut hat, womit bei Ausübung knapp 5,6 Prozent der Stimmrechte auf ihn entfallen könnten.

Für die Marktbeurteilung ist Ashleys Ruf als aktivistischer Investor relevant. Die Frasers Group war zuletzt mit großem Einsatz bei Hugo Boss in Erscheinung getreten und gilt als strategisch engagierter Aktionär mit Einflussanspruch. Sollte Ashley seine Derivatepositionen zu Stimmrechtswirkung bringen, könnte das Management von Puma künftig verstärkt auf Forderungen oder strategische Initiativen reagieren müssen. Zugleich bleibt unklar, ob Ashley die Position defensiv hält, um von Prämien zu profitieren, oder offensiv auf Stimmrechte und Mitsprache aus ist.

Kontextuell verstärkt wird die Aufmerksamkeit durch die kürzlich angekündigte Übernahme eines rund 29‑Prozent‑Pakets von Pinault durch den chinesischen Konzern Anta für rund 1,5 Milliarden Euro – ein Signifikant größerer Ankeraktionär ist damit in Sicht, was die Aktionärsstruktur weiter verändert.

Operativ überraschte Puma zudem mit einer Partnerschaft mit dem Schaumstofflieferanten Shincell zur Weiterentwicklung der NITRO‑Laufschuhtechnologie, was den strategischen Fokus auf Produktinnovationen unterstreicht.

Für Investoren heißt das: erhöhte Volatilität, mögliche Verschiebungen in der Aktionärsstruktur und ein erhöhtes Medien‑ sowie Regulierungsinteresse. Entscheidend bleiben die unbekannten Vertragsbedingungen der Puts und Ashleys weitere Schritte. Analysten und Anleger werden die nächsten Stimmrechtsmeldungen und Offenlegungen genau verfolgen müssen, um Risiken und Einflussmöglichkeiten abschätzen zu können.

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,54 % und einem Kurs von 22,39EUR auf Tradegate (06. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.