    Ströer-Aktie unter Druck: Schlechter Ausblick und Plakat-Skandal

    Foto: Oliver Berg - dpa

    Ströer: Erholung ins Stocken geraten, Ausblick belastet

    Die Erholung der Ströer-Aktie hat am Donnerstag einen Dämpfer erhalten. Auf Tradegate fiel der Kurs nach Vorlage der Geschäftszahlen für 2025 um 2,5 Prozent auf 33,30 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss des Vortags. Bereits Anfang Februar war die Notiz mit 31,75 Euro auf den niedrigsten Stand seit 2015 gefallen; seither konsolidiert die Aktie knapp über diesem Niveau. Marktbeobachter sehen die jüngste Schwäche vor allem im enttäuschenden Ausblick begründet: Ströer prognostiziert ein weitgehend stabiles bereinigtes Ergebnis für 2026, während die Konsenserwartung ein Wachstum von acht bis neun Prozent veranschlagt. JPMorgan-Analyst Marcus Diebel wertet dies als wesentlichen Kurstreiber und dürfte mit seiner Kritik zu vorsichtigen Positionierungen bei Anlegern führen.

    Aus Unternehmenssicht sind die Zahlen und der verhaltene Ausblick Hinweis auf anhaltende Margen- und Nachfrageprobleme im Werbemarkt, zudem könnte der Wettbewerb um Werbeflächen und digitale Umsätze den Druck weiter erhöhen. Technisch bleibt die Aktie angeschlagen: die Nähe zum Jahrestief sowie die fehlende Bestätigung eines nachhaltigen Aufwärtstrends erhöhen das Risiko für kurzfristige Rückschläge. Für Anleger stehen nun mögliche Konsensanpassungen, die Bewertung im Vergleich zu Wettbewerbern und das Management-Kommunikationsverhalten im Fokus.

    Deutsche Bahn: Satirische Aktionen treffen Werbeumfeld und Markenbild

    Parallel sorgten satirische Aktionen für Schlagzeilen rund um die Deutsche Bahn. An mehreren großen Bahnhöfen – darunter München, Leipzig, Karlsruhe, Kiel und Dresden – tauchten gefälschte Werbeplakate auf, die kostenlose Fernverkehrsfahrten suggerierten. Die zunächst täuschend echte Mini-Website leitete weiter auf eine Seite eines selbsternannten „Widerstands-Kollektivs“, das unter anderem ein „0-Euro-Ticket für alle statt SUVs“ forderte und staatliche Subventionen für fossile Antriebe kritisierte. Die Bahn bezeichnete die Motive und die Website als Fälschungen; die Werbeflächenbetreiber Ströer und Wall entfernten die Plakate und prüfen rechtliche Schritte.

    Eine zweite Aktion ohne politische Botschaft betreibt die Plattform „BahnBet“, auf der symbolisch auf Zugverspätungen gewettet werden kann – echtes Geld wird offenbar nicht eingesetzt, die Aktion versteht sich als künstlerischer Anstoß an die Bahn, auf Kritik zu reagieren.

    Ökonomische und regulatorische Bedeutung

    Für Ströer ist der Fall doppelt relevant: Zum einen belastet der enttäuschende Ergebnisausblick die Aktie; zum anderen wirft die Veröffentlichung gefälschter Plakate Fragen zur Kontrolle und Sicherheit von Außenwerbeflächen auf – ein Reputations- und Haftungsrisiko, das Werbeerlöse und Vertragsbeziehungen belasten könnte. Für die Bahn bleibt die Hauptgefahr in der Markenführung und im Vertrauen der Kunden. Anleger sollten kurzfristig auf Analystenreaktionen, mögliche Konsensrevisionen und den Umgang der betroffenen Unternehmen mit rechtlichen sowie operativen Konsequenzen achten.



    Stroeer

    +2,12 %
    -2,35 %
    -0,75 %
    -9,51 %
    -39,84 %
    -39,18 %
    -55,24 %
    -39,01 %
    +60,48 %
    ISIN:DE0007493991WKN:749399

    Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,12 % und einem Kurs von 33,70EUR auf Tradegate (06. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
