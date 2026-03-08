LEG: Starkes 2025 – AFFO +10%, Dividende steigt auf 2,92 €

Aktionäre sollen direkt partizipieren: Die Dividende wird für 2025 auf 2,92 Euro je Aktie angehoben (Vorjahr: 2,70 Euro). Die Aktie reagierte moderat, wobei es zuletzt leichte Schwankungen im Bereich um ein Prozent gab.

LEG hat 2025 deutlich von der anhaltend hohen Nachfrage in Ballungszentren profitiert und präsentiert kräftige Zahlen sowie eine steigende Dividende. Das Düsseldorfer Wohnungsunternehmen meldete für 2025 eine operative Kennziffer (AFFO) von 220,5 Millionen Euro – ein Plus von rund zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr – und bestätigt für 2026 eine Zielspanne von 220 bis 240 Millionen Euro. Vorstandschef Lars von Lackum betont, die in den vergangenen Jahren gestärkte Bilanz ermögliche nun eine Rückkehr zum Wachstumsschwerpunkt.

Die Nettokaltmiete stieg 2025 um sieben Prozent auf knapp 920 Millionen Euro; die Miete auf vergleichbarer Fläche kletterte von 6,81 auf 7,04 Euro pro Quadratmeter. Für das laufende Jahr erwartet LEG ein weiteres Mietwachstum von 3,8 bis 4,0 Prozent, gestützt vor allem darauf, dass in diesem Jahr auch Mietanpassungen im geförderten Bestand möglich sind. LEG besitzt rund 28.000 geförderte Einheiten (gut 15 Prozent des Portfolios). Für etwa 16.000 dieser Wohnungen laufen die Bindungsfristen 2028 aus; bei einer Anhebung der bislang subventionierten Mieten (durchschnittlich 5,41 Euro/qm) an Marktniveau rechnet LEG für diese Einheiten mit etwa 12 Prozent höheren Mieten – dies würde das Mietwachstum auf Portfolioebene um rund einen Prozentpunkt anheben. Zugleich betont das Management, bei Härtefällen verantwortungsvoll vorzugehen.

Besonders deutlich schlug im Abschluss die Neubewertung des Immobilienportfolios zu Buche: Das Periodenergebnis stieg vor allem dank hoher Aufwertungen auf rund 1,46 Milliarden Euro (2024: 68,9 Millionen Euro). Parallel gelang ein weiterer Schuldenabbau: Der Loan-to-Value (LTV) sank Ende 2025 auf 46,8 Prozent; das Management strebt für das laufende Jahr rund 45 Prozent an. Verkaufserlöse aus rund 3.100 veräußerten Wohnungen in Höhe von etwa 250 Millionen Euro trugen ebenfalls zur Entlastung bei; weitere Verkäufe von rund 5.000 Einheiten sind geplant, darunter etwa 1.400 Wohnungen in Ostdeutschland. Der Transaktionsmarkt bleibt jedoch zäh; gefragt seien überwiegend kleine Portfolios und einzelne Mehrfamilienhäuser.

Per Jahresende 2025 umfasste das Portfolio rund 171.000 Wohnungen (+4,4 Prozent). Fazit: LEG nutzt marktseitige Mietpotenziale und Bilanzstärke, um Wachstum und Aktionärsrendite zu kombinieren, bleibt aber abhängig von Transaktionsbedingungen und der operativen Umsetzung der Mietangleichungen.

