Roche: Phase‑II‑Erfolg – Petrelintide reduziert Gewicht um bis zu 10,7%

Für das weitere Programm sind mehrere Schritte vorgesehen: Topline-Ergebnisse der zweiten Phase‑II‑Studie „Zupreme‑2“ – fokussiert auf Personen mit Adipositas und Typ‑2‑Diabetes – werden für die zweite Jahreshälfte 2026 erwartet. Zudem ist für 2026 der Start einer Phase‑II‑Studie zur Kombination von Petrelintide mit CT‑388 geplant. Roche entwickelt das Präparat in Partnerschaft mit Zealand Pharma, dessen eigene Datenlage offenbar in die Bewertung einfließt.

Roche hat mit der Präsentation der Phase‑II-Studie „Zupreme‑1“ für den Prüfwirkstoff Petrelintide einen ersten klinischen Erfolg im Bereich Gewichtsmanagement gemeldet. Patienten erzielten nach 28 Wochen einen mittleren Gewichtsverlust von bis zu 10,7 Prozent gegenüber 1,7 Prozent in der Placebogruppe. Roche betont ein günstiges Verträglichkeitsprofil: Die Abbruchrate wegen unerwünschter Ereignisse lag im wirksamsten Behandlungsarm bei 4,8 Prozent und damit praktisch auf Placeboniveau. Die finalen Studiendaten sollen auf einem medizinischen Kongress ausführlich vorgestellt werden; das Design der geplanten Phase‑III‑Studien will Roche dort ebenfalls erläutern.

Marktreaktionen und Brokereinschätzungen zeigen eine zurückhaltende, aber nicht ablehnende Haltung. Goldman Sachs belässt Roche auf „Neutral“ mit einem Kursziel von 349 Franken und verweist darauf, dass die Gewichtsreduktion in Phase‑II‑Daten des Partners geringer ausfiel als zunächst erwartet; zugleich wurde eine bessere Verträglichkeit beobachtet. Analyst James Quigley sieht nun vor allem Fragen zur optimalen Dosierung und erwartet kurzfristig Druck auf die Aktie. JPMorgan bestätigt ebenfalls „Neutral“ mit einem Ziel von 350 Franken, hält eine Gewichtsreduktion im mittleren Zehn‑Prozent‑Bereich in einer Phase‑III‑Studie aber weiterhin für möglich – abhängig von der Zusammensetzung der Probanden, speziell einem höheren Anteil gut ansprechender Frauen. Die Bank rechnet nur mit moderatem Kursdruck. UBS bleibt optimistischer („Buy“, Kursziel 384 Franken): Matthew Weston schätzt das Umsatzpotenzial von Petrelintide auf rund vier Milliarden Dollar Spitzenumsatz bei einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 50 Prozent, sieht den Beitrag zum Roche‑Unternehmenswert jedoch als marginal (unter 1 % NPV).

In der Bilanzbewertung bleibt Petrelintide damit ein interessanter, aber nicht entscheidender Baustein im Roche‑Portfolio. Entscheidend werden die detaillierten Phase‑II‑Daten, Dosierungsfragen und das Design kommender Phase‑III‑Studien sein, um das Marktpotenzial sowie die Position gegenüber etablierten und neuen Adipositas‑Therapien klarer zu quantifizieren.

