Evakuierungen aus Nahost: Tausende zurück – Reisebranche steht unter Druck

Parallel organisierte die Bundesregierung Evakuierungsflüge: Eine von Lufthansa im Auftrag staatlicher Stellen durchgeführte Maschine aus Maskat (Flug LH345) brachte am Morgen Hunderte Rückkehrer nach Frankfurt. Außenminister Johann Wadephul machte deutlich, dass bei der Auswahl zunächst vulnerable Gruppen wie Schwangere, Kranke und Kinder Priorität erhalten. Das Auswärtige Amt fordert von den per Sonderflug zurückgeholten deutschen Staatsbürgern eine Kostenbeteiligung von 500 Euro je Person. Insgesamt dürften sich in der Region nach Behördenangaben etwa 30.000 Deutsche aufhalten, von denen viele noch auf Rückreiseoptionen warten.

Die jüngsten Evakuierungen gestrandeter Urlauber aus der Nahost-Region haben erste Entlastungen für die Reisebranche und betroffene Reisende gebracht – gleichzeitig offenbaren sie strukturelle und wirtschaftliche Risiken für Luftfahrt- und Kreuzfahrtanbieter. Am Wochenende landeten nach Angaben von Tui Cruises weitere 640 Gäste der „Mein Schiff 4“ in Frankfurt; insgesamt seien mittlerweile mehr als 2.000 der rund 2.500 Passagiere dieses Schiffes zurückgeführt worden. Die beiden Tui-Kreuzfahrtschiffe „Mein Schiff 4“ und „Mein Schiff 5“ mit einer gemeinsam Kapazität von gut 5.000 Reisenden liegen derzeit in der Region fest.

Für die Branche ergeben sich mehrere Ebenen der Belastung: Logistisch sind nicht die Flugzeuge das primäre Problem – Kapazitäten stehen bereit –, sondern sichere Flughäfen und freigegebene Luftkorridore. Tui-Chef Sebastian Ebel betont, dass Luft- und Seewege vielfach gesperrt sind, sodass nicht alle Gäste sofort abtransportiert werden konnten. Die Lufthansa agiert vorsichtig: Langstrecken in die Golfregion bleiben zum Teil vorerst ausgesetzt; erste Wiederaufnahmen betreffen zunächst Routen nach Larnaca. Qatar Airways kündigte begrenzte Hilfsflüge an und plant Verbindungen etwa aus Riad oder Maskat nach Deutschland.

Ökonomisch sind mehrere Effekte zu erwarten: kurzfristige Einnahmeverluste durch abgesagte Reisen und Stornierungen, zusätzliche Kosten für Reeder und Fluggesellschaften durch Gecharterte Flüge und Evakuierungen sowie potenzielle Belastungen für Kundenguthaben und Versicherungsverpflichtungen. Der Deutsche Reiseverband weist auf tausende ausgeflogene Urlauber hin, warnt aber zugleich vor schwer prognostizierbarer Dauer der Krise. Reputationsrisiken für Reiseveranstalter und Airlines steigen, solange Unsicherheit und Einschränkungen in der Region anhalten.

Fazit: Die Rückholaktionen lindern die humanitäre Situation und entlasten Unternehmen punktuell, doch die weiterhin gesperrten Verkehrswege, die temporären Flugaussetzungen und die Unsicherheit in der Golfregion erzeugen erhebliche operative und finanzielle Herausforderungen für die gesamte Reisebranche.

