    Dürr: Sparprogramm bringt Marge, Aktie nach Prognose unter Druck

    Foto: Dürr AG

    Maschinenbauer Dürr bleibt im Sparmodus und strebt trotz schwieriger Rahmenbedingungen eine weitere Ergebnisverbesserung an. Voraussetzung dafür sei, dass der Krieg im Nahen Osten die globale Konjunktur nur vorübergehend belastet, betonte Vorstandschef Jochen Weyrauch bei der Vorlage der finalen Zahlen für 2025. Das vergangene Jahr sei geprägt gewesen von Zollkonflikten und geopolitischen Spannungen, die die Investitionsbereitschaft vieler Kunden dämpften – dennoch konnte das Unternehmen die Profitabilität steigern.

    Konzernweit legte der Überschuss nach Steuern dank eines Buchgewinns aus dem Ende Oktober abgeschlossenen Verkaufs des Umwelttechnikgeschäfts deutlich zu: von 102,1 Millionen auf 206,4 Millionen Euro. Der Gesamtumsatz ging allerdings um 4,6 Prozent auf 4,48 Milliarden Euro zurück; ohne das verkaufte Geschäft betrug der Rückgang 2,9 Prozent auf 4,17 Milliarden Euro. Im fortgeführten Geschäft fiel unter dem Strich sogar ein Verlust von 50 Millionen Euro an nach einem Gewinn von 62,4 Millionen im Jahr zuvor. Das bereinigte Ebit im fortgeführten Geschäft stieg hingegen um knapp 19 Prozent auf 232,4 Millionen Euro, was einer Marge von 5,6 Prozent entspricht.

    Für 2026 gibt Dürr einen vorsichtigen Ausblick: Der Umsatz soll zwischen 3,9 und 4,3 Milliarden Euro liegen, das bereinigte Ebit vor Sondereffekten 5,0 bis 6,5 Prozent der Erlöse. Hintergrund sind ein nachlassender Auftragseingang – dieser war 2025 im fortgeführten Geschäft um fast 18 Prozent auf knapp 3,9 Milliarden Euro zurückgegangen – sowie anhaltende Schwächen in den Kernkundensegmenten Automotive und Möbel.

    Am Kapitalmarkt stieß die Prognose nicht nur auf Zustimmung: Die Aktie geriet nach anfänglichen Gewinnen unter Druck und notierte zeitweise im Bereich von rund 21 bis 22 Euro. Analysten äußerten unterschiedliche Einschätzungen: Bernstein bewertete den Ausblick für den Auftragseingang 2026 als schwächer als erwartet, die DZ Bank senkte die Einstufung von „Kaufen“ auf „Halten“ und reduzierte ihren fairen Wert von 27 auf 22 Euro. Begründet wurde dies mit anhaltender Umsatzschwäche bei Lackier- und Holzbearbeitungsanlagen und einem noch nicht absehbaren Ende der Schwäche im Möbelmarkt.

    Investoren honorierten die bessere Profitabilität vorerst nur zögerlich, da die Umsatzplausibilität für 2026 infrage gestellt wird. Dürr hebt hervor, dass der Verkauf des Umwelttechnikbereichs zu einer deutlichen Verringerung der Verschuldung und zu verbessertem finanziellen Spielraum geführt habe; zugleich soll die Optimierung der Verwaltung Kosten weiter senken. Der Personalbestand fiel 2025 um 3,9 Prozent auf 17.881 Mitarbeiter. Bleibt die Nachfrage schwach, drohen allerdings weiterhin Margen- und Wachstumsrisiken. Dürr betont die Wirksamkeit von Kostmaßnahmen, Schuldenabbau und Verwaltungsoptimierung. Den Geschäftsbericht will das Unternehmen am 26. März veröffentlichen. Kurzfristig bleibt die Aktie jedoch besonders volatil.



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
