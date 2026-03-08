Renditeschock durch Iran-Konflikt: Bundesanleihen unter Druck

Auslöser sind vor allem steigende Öl- und Gaspreise, die nach einem kurzzeitigen Rückgang wieder zulegten und die Inflationserwartungen anheizen. Landesbank- sowie Bankenanalysen wiesen darauf hin, dass höhere Energiepreise vor allem Energieimportländer in Europa und Asien belasten; für Asien wirkt der Gaspreisschock besonders stark. Helaba verwies auf die Möglichkeit, dass Notenbanken angekündigte Zinssenkungen verschieben oder bei anhaltend höheren Inflationserwartungen sogar an den Zinsen festhalten oder sie erhöhen könnten.

Der deutsche Anleihemarkt zeigte sich in dieser Woche deutlich anfälliger gegenüber geopolitischen Risiken: Getrieben vom eskalierenden Krieg im Iran sanken die Kurse, während die Renditen sprunghaft anstiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future verlor mehrfach an Boden und notierte zuletzt deutlich unter dem Wochenanfang, die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe kletterte von rund 2,65 Prozent auf knapp 2,86 bis 2,87 Prozent.

Bundesbankpräsident Joachim Nagel warnte vor den langfristigen wirtschaftlichen Folgen eines andauernden Konflikts. Dauerhaft höhere Energiepreise könnten die Inflation nachhaltig anheben und sich negativ auf Wachstum und Konjunktur auswirken; der EZB-Rat bleibe aufmerksam und sei vorbereitet, auf substanzielle Änderungen des Inflationsbildes zu reagieren.

Marktteilnehmer richteten zugleich einen Blick auf amerikanische Konjunkturdaten: Ein vorheriger starker US-Arbeitsmarktbericht hatte die Erwartungen gedämpft, für den aktuellen Monat wird ein deutlich geringerer Stellenaufbau bei moderatem Lohnwachstum erwartet. Dennoch können neue kriegsbedingte Nachrichten die US-Daten schnell in den Hintergrund drängen. Zusätzlich belasteten Streiks im Gesundheitswesen einzelne US-Daten.

Für Investoren und Politik bedeutet der Anstieg der Renditen höhere Refinanzierungskosten für Staat und Unternehmen, mögliche Bewertungsanpassungen in sonst sicheren Anleihen sowie eine verstärkte Volatilität an den Finanzmärkten. Kurzfristig dürfte geopolitische Unsicherheit die dominante Determinante bleiben; mittelfristig entscheiden die Entwicklung der Energiepreise sowie das Verhalten der Zentralbanken über die Richtung am Rentenmarkt. Prognosen bleiben angesichts der dynamischen Lage mit erheblicher Unsicherheit behaftet.

Marktakteure beobachten zudem die Differenz zwischen Bundesanleiherenditen und US-Treasuries, weil sie Aufschluss über internationale Kapitalflüsse und die Wahrnehmung relativer Risiken gibt. Ein anhaltender Renditeanstieg in Deutschland verteuert nicht nur die Staatsfinanzierung, sondern wirkt auch als Prüfstein für Bankenbilanzen und Versicherer, deren Reserven und Deckungsbeiträge empfindlich auf höhere Diskontsätze reagieren. Portfolio-Manager könnten angesichts der erhöhten Risikoaversion verstärkt in kurzfristige Papiere und Liquiditätsprodukte ausweichen, was die Kurse dieser Instrumente stützt. Sollte die geopolitische Lage eine größere Eskalation erfahren, ist mit erneuten Risikoprämien und stärkeren Kursbewegungen zu rechnen. Aus Sicht der Geldpolitik bleibt die Bundesbank eng abgestimmt mit der EZB, während die Märkte die Kommunikation der Notenbank nach klaren Signalen für den weiteren Zinskurs durchforsten. Kurzfristig bleibt daher Risikoaversion das beherrschende Marktgefühl, Anleger reagieren vorsichtig und flexibel.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 127,0EUR auf L&S Exchange (06. März 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.