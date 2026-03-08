Medios im Umbruch: CFO Neukirch geht – Wer folgt ihm?

Der Abgang erfolgt in einer Phase grundlegender Neuausrichtung: Anfang Februar hatte Thomas Meier den Vorstandsvorsitz übernommen, womit die Führungsspitze der Gruppe bereits neu besetzt wurde. Der Aufsichtsrat sieht in Neukirchs Ausscheiden zugleich die Möglichkeit, die Führungsstruktur unter der Leitung des neuen CEO neu zu justieren. Aus Sicht des Unternehmens hat Neukirch die Finanzorganisation während seiner Amtszeit substanziell modernisiert: Er hob Systeme, Prozesse und Controllingstrukturen, begleitete die Einführung eines neuen ERP-Systems (Roll-out gestartet Januar 2026) und trug maßgeblich zur Finanzierung und Integration bedeutender Zukäufe bei.

Der Spezialpharmaanbieter Medios AG steht vor einem erneuten Umbau in der Konzernspitze: Finanzvorstand Falk Neukirch wird seinen zum April 2026 auslaufenden Vertrag auf eigenen Wunsch nicht verlängern. Das teilte das Unternehmen am Freitag in Berlin mit. Neukirch, der seit Oktober 2021 das Finanzressort verantwortet und dessen Amtszeit im Mai 2023 bereits bis April 2026 verlängert worden war, bleibt dem Konzern vorübergehend in beratender Funktion erhalten, um einen geordneten Übergang zu gewährleisten. Einen Nachfolger nannte Medios bislang nicht.

Hervorgehoben werden insbesondere die Akquisition der CEBAN-Gruppe 2024, bei der mehr als 50 Gesellschaften rasch in die Finanzorganisation eingegliedert wurden, sowie die Sicherstellung einer langfristigen Bankenfinanzierung in Höhe von 225 Millionen Euro. Der Aufsichtsrat, vertreten durch Dr. Yann Samson, würdigte Neukirchs Beitrag zur Transparenz und Stabilität der Gruppe.

Parallel zur Personalie meldete Medios eine Stimmrechtsmitteilung: SEB Funds AB hat seinen Anteil an der Medios-Aktie (ISIN DE000A1MMCC8) laut Meldung vom 3. März 2026 auf 2,99 Prozent reduziert – zuvor waren 4,74 Prozent angegeben. Damit fällt der Anteil des institutionellen Investors unter die Drei-Prozent-Schwelle und dürfte für Marktbeobachter ein Indikator für Anlegerumschichtungen sein.

Für Investoren relevant sind die bevorstehenden Termine: Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 am 26. März, Quartalsmitteilung zum 31. März am 12. Mai sowie die ordentliche Hauptversammlung am 10. Juni 2026. Medios ist im Prime Standard der Frankfurter Börse gelistet und Teil des SDAX. Die Suche nach einem neuen CFO und die weitere Integration der akquirierten Einheiten dürften kurz- bis mittelfristig im Fokus von Investoren und Analysten stehen.

Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,87 % und einem Kurs von 15,74EUR auf Tradegate (06. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.