Steyr Motors: Übernahme, 300‑Mio‑Auftragsbestand und 2026‑Ziel 95 Mio.

Trotz projektbezogener zeitlicher Verschiebungen — etwa verzögerter staatlicher Budgetfreigaben und stichtagsbedingter Verschiebungen hochprofitabler Lizenzumsätze — hebt das Management die strukturell starke Nachfrage hervor. Der Gesamtauftragsbestand wurde zum 31.12.2025 auf über 300 Mio. EUR bis Ende 2030 erhöht, was der Planungssicherheit erheblichen Schub verleiht. Zusätzlich bestehen bislang nicht budgetierte Opportunitäten mit einem Volumen von über 500 Mio. EUR. Neue Rahmenvereinbarungen mit Partnern wie Rheinmetall und Laborde Products sowie Neukunden in Nordamerika und Asien stärken die internationale Auftragsbasis.

Steyr Motors liefert im Geschäftsbericht 2025 Ergebnisse, die das Unternehmen als Sprungbrett für beschleunigtes Wachstum 2026 positionieren. Der Motorenbauer aus Steyr verzeichnete ein solides zweistelliges Umsatzplus von 16,4 % auf 48,5 Mio. EUR (Vorjahr: 41,7 Mio.). Unter Ausklammerung einmaliger M&A- und kapitalmarktbezogener Effekte lag das bereinigte EBIT bei 7,0 Mio. EUR, entsprechend einer bereinigten EBIT-Marge von 14,5 %; das unbereinigte EBIT betrug 5,8 Mio. EUR (11,9 %). Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung eine Dividende von 0,25 EUR je Aktie vor.

Strategisch relevant ist die Übernahme der dänischen BUKH A/S (Februar 2026). Damit erweitert Steyr Motors seine Produktpalette auf 24 bis 700 PS, festigt die Position im Marine- und Defense-Segment und gewinnt einen zweiten europäischen Produktionsstandort. Die Akquisition soll Cross‑Selling- und Aftermarket-Potenziale heben und bereits im ersten vollen Konsolidierungsjahr EBIT-steigernd wirken.

Technologisch setzte Steyr Motors 2025 weitere Akzente: Entwicklung einer 2‑Zylinder Auxiliary Power Unit (APU) für militärische Anwendungen, Einführung einer neuen Motorengeneration im Bereich 300–500 PS sowie Etablierung der modularen M12 Power Unit (M12PU) für mobile Energieerzeugung. Die M12PU unterscheidet sich laut Unternehmen durch ein überlegtes Power-to-Weight-Ratio und eröffnet ein kumuliertes Umsatzpotenzial deutlich über 100 Mio. EUR bis 2030; Serienproduktion ist für das zweite Halbjahr 2026 avisiert. Zudem adressiert das Unternehmen mit Lösungen für Unmanned Surface Vehicles (USV) ein wachsendes Defense‑Segment.

Für 2026 prognostiziert Steyr Motors eine deutliche Beschleunigung: Umsatz zwischen 75 und 95 Mio. EUR bei einer EBIT-Marge von mindestens 15 %. Treiber sollen die internationale Marktexpansion in Asien, MENA und Nordamerika, das neue Geschäftsfeld der mobilen Energieerzeugung, unbemannte Systeme sowie weitere M&A‑Aktivitäten sein.

Fazit: Steyr Motors kombiniert organisches Wachstum, Produktinnovationen und strategische Akquisitionen, um die Marktposition im missionskritischen Motorensegment deutlich auszubauen. Kurzfristige Timing‑Effekte bleiben Risikofaktoren, die hohe Auftragsbasis und neue Plattformen liefern jedoch eine belastbare Grundlage für die ambitionierten Ziele 2026.

Die Steyr Motors Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 42,80EUR auf Tradegate (06. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.