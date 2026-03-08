Schicksalswoche für den Euro: Öl, Krieg und die 1,16‑Hürde

Ausgangspunkt der Volatilität waren die jüngsten militärischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten und deren Folgen für die Energiepreise. Höhere Öl‑ und Gaspreise belasteten den Euro, während der US-Dollar zeitweise als sichere Anlage nachgefragt wurde. Die Anfangswoche war von einer Dollar‑Stärke geprägt, nach der sich der Euro seit der Wochenmitte wieder stabilisieren konnte. Experten der Dekabank sehen bislang allerdings kein größeres „Flächenbrand“-Risiko für die Weltwirtschaft; eine Neubewertung hielten sie nur für nötig, sollte es zu gezielten Angriffen auf Infrastruktur oder monatelangen Blockaden logistischer Routen kommen.

Der Euro hat in der vergangenen Handelswoche starken Schwankungen gezeigt, die von geopolitischen Spannungen, Energiepreisentwicklung und makroökonomischen Daten getrieben wurden. Im US-Handel am Freitag erholte sich die Gemeinschaftswährung spürbar und kletterte wieder über die Marke von 1,16 US-Dollar; zuletzt notierte EUR/USD bei rund 1,1603. Parallel setzte die Europäische Zentralbank (EZB) ihren täglichen Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1561 Dollar fest, was den Dollar gegenüber dem Euro auf 0,8649 brachte.

Wirtschaftsindikatoren aus den USA ergänzten die Marktlage: Schwächere Arbeitsmarktdaten stützten in der Berichtsphase die Hoffnung auf künftige Zinssenkungen der US-Notenbank – ein Faktor, der den Dollar dämpfen und den Euro stützen kann. Vor dem US-Arbeitsmarktbericht sowie Einzelhandelsumsätzen richteten Anleger daher ihr Augenmerk verstärkt auf Konjunktursignale, die kurzfristig neue Impulse für den Kurs geben könnten.

Die EZB‑Referenzkurse dokumentierten die jüngste Bewegung auch gegenüber anderen Leitwährungen: Am Donnerstag lag der Kurs für einen Euro bei 1,1618 Dollar (Mittwoch: 1,1649), mit Notierungen von 0,86950 GBP, 183,03 JPY und 0,9064 CHF. Am Freitag korrigierte die EZB diese Kurse leicht nach unten.

Technisch deutet ein jüngster Ausbruch aus der Vorwochenspanne nach unten auf einen möglichen Richtungsimpuls hin. Nach dem Bruch der 1,16er‑Marke könnte das Januarhoch kurzfristig als Stütze dienen; für den Tagesverlauf wird eine Spanne von 1,1540 bis 1,1640 genannt. Wichtige Marken sind auf der Oberseite 1,1608, 1,1766 und 1,1830, auf der Unterseite 1,1575 und 1,1495.

Fazit: Kurzfristig bleibt der Euro anfällig für geopolitische Nachrichten und Energiepreisentwicklungen, während US‑Konjunkturdaten und die damit verbundenen Zinserwartungen Richtungweisend für den weiteren Kursverlauf sein dürften.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 1,162USD auf Forex (08. März 2026, 01:32 Uhr) gehandelt.