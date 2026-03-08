Weichai's außergewöhnlich warme menschliche Note

WEIFANG, China, 8. März 2026 /PRNewswire/ -- Die Zahlen in einem Jahresabschluss sind oft nicht der einzige Maßstab dafür, ob ein Unternehmen wirklich in die lokale Gemeinschaft integriert ist. Durch eine Reihe praktischer und nachhaltiger Projekte für das Gemeinwohl beweist Weichai seine humanistische Fürsorge, die sich nicht nur auf das Geschäft, sondern auch auf die lokale Gemeinschaft erstreckt.

In Frankreich hat die Weichai-Tochtergesellschaft Baudouin den Monat des Brustkrebses zum Anlass genommen, ihre blauen Motoren rosa zu streichen und eine Spendenkampagne zu starten. Für jeden verkauften rosafarbenen Motor spendet das Unternehmen 500 Euro an das Curie-Institut, eine weltweit anerkannte Krebsforschungsorganisation, um die klinische Forschung und die Entwicklung neuer Therapien für Brustkrebs zu unterstützen. Durch die Verbindung von kalten, industriellen Produkten mit warmer, lebensbejahender Pflege hat Weichai auf pragmatische und doch einzigartige Weise einen Hauch französischer Romantik eingeflößt und seine "Motoren" in "Motoren der Liebe" verwandelt, die Hoffnung und Vitalität schüren.