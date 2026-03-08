78 TWh-Notreserve geplant: So will Deutschland 90 Tage Gas sichern (65 Zeichen)

Finanziell ist die Reserve mit einmaligen Aufwendungen von zwei bis vier Milliarden Euro veranschlagt; anschließende Haltekosten sollen moderater ausfallen. Ines plädiert für eine Laufzeit von mindestens fünf, idealerweise zehn Jahren und eine Nutzung ausschließlich im Krisenfall. Politisch bleibt offen, ob und in welcher Form eine strategische Reserve kommt: Das Auslaufen der bestehenden Mindestfüllstandsregelungen und die Koalitionsvereinbarung zur Schaffung geeigneter Instrumente lassen Handlungsspielräume offen. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche hat ein „Kriseninstrument“ für den Winter 2027 angekündigt – ein Zeitfenster, das Marktakteure und Energieversorger in Planungsunsicherheit belässt.

Die Debatte um ein strategisches Erdgas-Reservevolumen gewinnt an Schärfe – und bildet zugleich den prägenden Hintergrund einer Reihe volkswirtschaftlicher Signale, die Wirtschaft, Energiepolitik und Märkte gleichermaßen bewegen. Die Speicherbranche schlägt eine Notreserve von 78 Terawattstunden (TWh) vor, was rund 31 Prozent der nationalen Speicherkapazität von etwa 251 TWh entspricht. Nach Berechnungen der Initiative Energien Speichern (Ines) würde dieses Volumen ausreichen, um einen kompletten Ausfall norwegischer Lieferpipelines nach Deutschland für rund 90 Tage zu überbrücken. Die Betreiber betonen, dass damit 69 Prozent der Kapazitäten marktwirtschaftlich weiter zur Verfügung stünden und die Maßnahme Versorgungssicherheit stärke, ohne Marktmechanismen außer Kraft zu setzen.

Auf den Energiemärkten schlägt sich die geopolitische Lage in volatilen Preisen nieder: Der TTF-Spotpreis in Amsterdam stieg zwischenzeitlich deutlich und notierte zuletzt wieder bei rund 50 Euro/MWh, nachdem er nach den jüngsten Angriffen auf Iran und verstärkten Störungen im Persischen Golf in der Vorwoche um mehr als 50 Prozent zugelegt hatte. Engpässe bei LNG-Lieferungen, die faktische Blockade der Straße von Hormus sowie Produktionsdrosseln aus Förderstaaten wie Katar verschärfen die Lage und erhöhen das Risiko für Industriepreise und Inflation.

Weitere aktuelle Indikatoren: In den USA stagnieren die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf niedrigem Niveau (213.000), was auf einen robusten Arbeitsmarkt hinweist. Innenpolitisch sorgt in Deutschland die Ankündigung eines Rentenanpassungsanstiegs von 4,24 Prozent ab Juli für spürbare Kaufkraftverstärkung, während die Bundesbank nach einem erneuten Verlust keine Gewinnüberweisung an den Bund erwartet – zugleich stieg der Wert der Goldreserven deutlich auf 395 Milliarden Euro. Vor diesem Hintergrund bleibt die Herausforderung für Politik und Unternehmen, Energiesicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und Preisstabilität in Einklang zu bringen.

