    Pyrum erhält ISCC‑Zertifikat – TTO/TTB öffnen Markt für Biokraftstoffe

    Die Pyrum Innovations AG hat binnen zweier Tage gleich zwei strategisch bedeutsame Mitteilungen veröffentlicht, die das Geschäftsmodell des Recyclers von Altreifen in Richtung regulierter Energiemärkte und klarer Markenpositionierung vorantreiben. Am 5. März 2026 erhielt das Unternehmen die ISCC EU-Zertifizierung für sein Thermolyseöl. Damit erfüllt Pyrum die Anforderungen der EU-Richtlinien RED II und RED III und kann das Produkt als nachhaltigen Rohstoff für die Herstellung von Bio-Kraftstoffen und weiteren erneuerbaren Energieträgern in der EU einsetzen. Die Zertifizierung, die eine lückenlose Rückverfolgbarkeit, den Schutz wertvoller Flächen sowie eine geprüfte Reduktion der Treibhausgasemissionen über die gesamte Wertschöpfungskette umfasst, wurde zusätzlich durch einen unabhängigen Gutachter nach dem GHG-Protokoll verifiziert.

    Für Pyrum bedeutet die ISCC-Zulassung nicht nur regulatorische Compliance, sondern vor allem Marktzugang zu einem wachsenden, regulierten Segment. Das Thermolyseöl kann künftig in flüssigen Bio-Brennstoffen, Biomasse-Brennstoffen und als Mitverarbeitungsstoff in der Biokraftstoffproduktion eingesetzt werden. Wirtschaftlich stärkt dies die Planbarkeit beim Kapazitätsausbau, weil die Abhängigkeit von einzelnen Rohstoffmärkten und Abnehmerstrukturen verringert wird. Politisch ist die Entwicklung relevant: Aus Altreifen wird ein Sekundärrohstoff, der Kreislaufwirtschaft, Versorgungssicherheit und Dekarbonisierung verbindet.

    Am 6. März 2026 folgte die Produktkommunikation: Pyrum führt für seine Kernprodukte neue Bezeichnungen ein. Das bisherige Thermolyseöl firmiert künftig als TTO (ThermoTireOil), das recovered Carbon Black als TTB (ThermoTireBlack). Die Umbenennung soll die Markenidentität schärfen und die Differenzierung gegenüber marktüblichen, heterogenen rCB- und Ölmischungen verdeutlichen. Inhaltlich und qualitativ ändern sich die Produkte nicht; die neuen Namen werden sukzessive in Dokumenten, Zertifikaten und Kundenkommunikation übernommen.

    Pyrum unterstreicht mit beiden Schritten seine Position als Technologieanbieter, der Abfallvermeidung, Rohstoffrückgewinnung und industrielle Nutzung kombiniert. Die Unternehmenshistorie – erste Anlage seit 2020, Erweiterung 2024 um zwei zusätzliche Anlagen – sowie Partnerschaften mit Akteuren wie BASF, Continental und Schwalbe belegen die industrielle Reife der Lösung. Zertifikate wie REACH und ISCC Plus ergänzen das Nachhaltigkeitsprofil.

    CEO Pascal Klein wertet die ISCC EU-Zertifizierung als Türöffner für den europäischen Dekarbonisierungsmarkt und als Beitrag zur resilienteren Rohstoff- und Energieversorgung. Für Investoren und Industriepartner bedeuten die Neuerungen eine stärkere Kommerzialisierungsbasis und eine klarere Produktkommunikation in einem zunehmend regulierten Marktumfeld.



    Pyrum Innovations

    -0,38 %
    -2,27 %
    +0,39 %
    -11,03 %
    -59,53 %
    ISIN:DE000A2G8ZX8WKN:A2G8ZX

    Die Pyrum Innovations Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 25,90EUR auf Tradegate (06. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



