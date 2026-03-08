Barclays rauf, Kurs runter: DHL profitiert kurz von Luftfracht-Boom

Trotz dieser bullischen Neubewertung setzten die DHL-Aktien im Xetra-Handel ihre jüngste Schwächephase fort: Nach Vorlage der Jahreszahlen und einem von geopolitischer Unsicherheit geprägten Ausblick rutschte das Papier um bis zu sechs Prozent ab und fiel mit rund 45 Euro auf den tiefsten Stand seit drei Monaten. Am Ende des Handelstages lag das Minus bei knapp fünf Prozent. Damit zeigte der Markt, dass positive Analysten-Impulse nicht automatisch kurzfristigeren Sorgen um Kostenentwicklung und Konjunkturrisiken entgegenwirken.

Barclays hat am Donnerstag seine Haltung zur DHL Group merklich verschärft: Das Kursziel wurde von 43 auf 54 Euro angehoben, die Einstufung wechselte von „Equal Weight“ zu „Overweight“. Analyst Marco Limite begründet den Schritt mit kurzfristigen Nachfrageeffekten im Bereich Luftfracht infolge der aktuellen Nahost-Eskalation. Limite sieht für den Luftfracht-Player DHL ein günstiges Verhältnis von Angebot und Nachfrage, das kurzfristig die Ertragslage stützen könne. Vor dem Hintergrund der mittelfristigen Ziele für 2026 bewertet er die Chancen eher positiv als die Risiken.

Die Analystenstimmen sind insgesamt gemischt: Bernstein-Analyst Alex Irving äußerte sich grundsätzlich zufrieden mit den Zahlen; operativ habe DHL die Erwartungen erfüllt, und der Ausblick liege auf Höhe der Marktschätzungen. Jefferies-Analyst Michael Aspinall sieht nur geringe Konsensanpassungen als notwendig, hatte jedoch angesichts der angekündigten Kostenerwartungen aggressivere Zielvorgaben erwartet. Auch Limite von Barclays mahnt Zurückhaltung bei den Einsparungen an: Nachdem 2025 stärker eingespart wurde als geplant, erwartet er für 2026 nur noch begrenztes weiteres Potenzial, was den Analystenkonsens drücken könnte.

Die UBS bleibt vorerst zurückhaltend und belässt die Einstufung auf „Neutral“ mit einem Kursziel von 42,50 Euro. UBS-Analyst Cristian Nedelcu wertet den operativen Ergebnis-Ausblick für 2026 als leicht unter den Erwartungen liegend, was die vorsichtige Haltung erklärt.

Fazit: Die Berichte spiegeln eine Zwei-Geschwindigkeiten-Sicht auf DHL wider. Kurzfristig könnten geopolitisch getriebene Engpässe in der Luftfracht die Margen stützen und Spielraum für Kursphantasie bieten — ein Szenario, das Barclays zur Aufwertung bewegt hat. Auf mittlere Sicht bleiben jedoch offene Fragen zur Nachhaltigkeit der Kostenreduktionen und zum operativen Ausblick für 2026, weshalb andere Institute deutlich zurückhaltender bleiben. Für Anleger bedeutet dies erhöhte Volatilität: Chancen durch temporäre Nachfrageeffekte stehen strukturellen Unsicherheiten gegenüber.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,16 % und einem Kurs von 46,29EUR auf Tradegate (06. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.