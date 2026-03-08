IG Metall droht Strafantrag nach umstrittener Betriebsratswahl bei Tesla

Für die IG Metall ist das Wahlergebnis Ausdruck eines verfälschten Wettbewerbs: Jan Otto, Bezirksleiter der IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen, sprach von wiederholten Einflussnahmen durch das Management und kritisierte zudem eine indirekte Warnung des Konzernchefs Elon Musk vor gewerkschaftlicher Organisierung. Otto forderte eine Reaktion der Landesregierung und sieht in Musks Interventionen eine Gefährdung demokratischer Mitbestimmungsprozesse. Das zuständige Wirtschaftsministerium betonte zwar allgemein den hohen Stellenwert betrieblicher Mitbestimmung und erklärte, sich für gute Arbeitsbedingungen bei allen Unternehmen einsetzen zu wollen; konkrete Stellungnahmen zu den Vorwürfen blieben aus.

Die IG Metall erhebt nach der jüngsten Betriebsratswahl im Tesla-Werk in Grünheide schwere Vorwürfe gegen das Management und prüft einen Strafantrag wegen Behinderung der Gewerkschaften nach § 119 Betriebsverfassungsgesetz. Nach vorläufigen Angaben des Unternehmens gewann die managementnahe, nicht gewerkschaftlich organisierte Liste „Giga United“ 16 der 37 Mandate (3.765 Stimmen). Die IG-Metall-Liste „Tesla Workers GFBB“ erreichte 13 Sitze (2.898 Stimmen). Insgesamt entfielen 24 Sitze auf nicht gewerkschaftliche Listen. Von rund 10.700 Wahlberechtigten nahmen knapp 90 Prozent an der Abstimmung teil.

Auf Unternehmensseite wertete Werksleiter André Thierig das Ergebnis als Bestätigung eines Wunsches nach „unabhängiger Mitbestimmung“ und verwies auf einen Rückgang des Anteils gewerkschaftlich organisierter Mandatsträger von fast 40 Prozent 2024 auf 31 Prozent 2026. Thierig lehnt einen Tarifvertrag ab und fordert größere Flexibilität in betrieblichen Regelungen. Im Vorfeld der Wahl hatte Elon Musk in einer Videobotschaft mit einer möglichen Aussetzung geplanter Ausbauprojekte gedroht, sollte es „externe Organisationen“ geben, die Tesla in die „falsche Richtung“ drängen. Unabhängig davon liegen konkrete Erweiterungspläne derzeit aus marktwirtschaftlichen Gründen ohnehin auf Eis.

Der aktuelle Konflikt ist Teil einer länger andauernden Auseinandersetzung: Bereits vor zwei Jahren konnte die IG Metall die größte Gruppe stellen, erreichte jedoch keine Mehrheit. Jüngste Spannungen eskalierten bei einer Betriebsratssitzung, als Tesla einem IG-Metall-Vertreter heimliches Mitschneiden vorwarf — die Gewerkschaft bestreitet dies; Ermittlungen laufen, und es gab einen außergerichtlichen Vergleich über strittige Äußerungen.

Die Auseinandersetzung hat unmittelbare Bedeutung für Teslas Investitions- und Personalplanung in Deutschland. Sie könnte politische Prüfung, rechtliche Schritte und Aufmerksamkeit von Anlegern nach sich ziehen und wird die Debatten um Tarifbindung, Werkserweiterung und das Unternehmensimage in Europa weiter befeuern.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,17 % und einem Kurs von 396,7EUR auf Nasdaq (07. März 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.