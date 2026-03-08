AMAG: Generationenwechsel – Vertriebschef Breguncci wird neuer CEO

Die Personalie ist Teil einer klar auf Kontinuität ausgelegten Vorstandsreform: Claudia Trampitsch (48), seit Januar 2024 Finanzvorständin, erhielt eine vorzeitige Vertragsverlängerung um drei Jahre; ihr neuer Vertrag gilt vom 1. Januar 2027 bis 31. Dezember 2029. Neu in den Vorstand berufen wurde Dr. Alexander Moser‑Parapatits (40), bislang Leiter Strategy & Corporate Development; er wird ab 1. Mai 2026 als Chief Strategy & Innovation Officer (CSIO) tätig und für drei Jahre bestellt.

AMAG Austria Metall hat einen geordneten Führungswechsel beschlossen: Vorstandsvorsitzender Hon.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Helmut Kaufmann (63) legt sein Mandat nach nahezu 19 Jahren mit Ablauf des 30. April 2026 vorzeitig nieder. Der Aufsichtsrat bestätigte am 5. März die Nachfolge: Ab 1. Mai 2026 übernimmt Victor Breguncci (51), seit 2019 Vertriebsvorstand und MBA, den Vorstandsvorsitz; seine Funktionsperiode läuft bis 31. Mai 2029. Die Entscheidung wurde zusätzlich als Insiderinformation nach Artikel 17 MAR bekanntgegeben.

Der Aufsichtsrat betonte, dass mit den internen Besetzungen ein nahtloser Generationenwechsel sowie Stabilität im Management sichergestellt werden sollen. Aufsichtsratsvorsitzender Alessandro Dazza würdigte Kaufmanns fast zwei Jahrzehnte lange Rolle bei der strategischen Entwicklung und der technologischen Positionierung der AMAG. Kaufmann dankte Mitarbeitern und Gremien und hob die Erfolge in Forschung, Technik und Nachhaltigkeit hervor. Breguncci kündigte an, die Vertriebsaktivitäten auszubauen, neue Märkte zu erschließen und die Kundenorientierung zu stärken.

Aus wirtschaftlicher Perspektive signalisiert die Personalentscheidung sowohl Kontinuität als auch eine strategische Schärfung: Die Beförderung des Vertriebschefs zum CEO unterstreicht den Fokus auf Marktentwicklung und Handelsaktivitäten, die Einsetzung eines CSIO legt Augenmerk auf Strategie, Innovation und Technologieentwicklung. Die vorzeitige Bestätigung der CFO sorgt zudem für finanzielle Kontinuität in der Übergangsphase.

AMAG, ein führender österreichischer Anbieter von Aluminiumguss- und Walzprodukten für Branchen wie Luftfahrt, Automotive und Bau, hält unter anderem 20 Prozent an der kanadischen Elektrolyse Alouette und betreibt mit AMAG components die Fertigung einbaufertiger Teile für die Luft- und Raumfahrt in Deutschland. Für Investoren ist die interne Nachfolgeregelung positiv zu bewerten: Sie minimiert Governance-Risiken und unterstützt die handlungsfähige Umsetzung der bestehenden Strategie in einem herausfordernden Marktumfeld.

Gleichzeitig stehen Breguncci und das neue Führungstrio vor konkreten Herausforderungen: volatile Rohstoffpreise, Energiekosten und verschärfte Nachhaltigkeitsauflagen in der EU erfordern Investitionen in Dekarbonisierung und Produktinnovation. Die interne Lösung reduziert Risiko bei der Umsetzung laufender Projekte, wird jedoch an der Kapital- und Innovationskraft der AMAG gemessen. Kurzfristig dürfte der Wechsel Aktienmärkte beruhigen; langfristig entscheidet sich, ob Vertriebsoffensive und verstärkte Innovationssteuerung Wachstum und Margen nachhaltig stützen. Die Entwicklung der Wettbewerbsposition bleibt damit weiterhin entscheidend.

Die AMAG Austria Metall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 27,90EUR auf Lang & Schwarz (07. März 2026, 12:59 Uhr) gehandelt.