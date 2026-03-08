Boom bei GPU-Auslastung: Northern Data stellt starke 2026-Prognose

Zentrales operatives Signal ist die verbesserte GPU-Auslastung: Die erzielte Auslastung stieg von 62 % im Dezember 2025 auf 66 % im Januar 2026; Northern Data erwartet, die aktuelle Allokationsrate von rund 85 % bis Ende des ersten Quartals 2026 zu erreichen. Das Unternehmen verfügt Ende Dezember 2025 über rund 24.000 GPUs (einschließlich etwa 1.000 A6000); für Q1 2026 plant Northern Data, rund 22.000 H100- und H200-GPUs mit hoher Allokationsquote zu betreiben. Die zunehmende Kundennachfrage und abgeschlossene Verträge führten bereits bis Ende Februar 2026 zu einer Allokation von über 85 %.

Northern Data hat für das vierte Quartal 2025 vorläufige Umsatzzahlen und ein operatives Update vorgelegt, die auf eine deutliche Erholung und bessere Auslastung der GPU-Infrastruktur hindeuten. Die Umsatzerlöse aus fortgeführten Geschäftsbereichen beliefen sich im Q4 2025 auf 31 Mio. EUR, was einem durchschnittlichen Monatsumsatz von 10 Mio. EUR entspricht und damit am unteren Ende der zuvor kommunizierten Spanne von 10–15 Mio. EUR liegt. Gegenüber dem Vorquartal (Q3 2025: 8 Mio. EUR) stellt dies ein starkes sequenzielles Wachstum dar.

Strategisch hebt Northern Data die Migration von Spotmarktverträgen hin zu reservierten und On-Demand-Kundenverträgen hervor. Dieser Mix soll die Planbarkeit verbessern, durchschnittliche Preise pro GPU-Stunde steigern und somit Umsätze stabilisieren. Zudem hat sich die Preissituation für H100- und H200-GPUs von Q4 2025 auf Q1 2026 verbessert — ein wichtiger Faktor für Margen und Profitabilität.

Das Unternehmen betont die Bedeutung seiner Infrastrukturplattform Taiga Cloud, die softwaredefinierten On-Demand-Zugang, Mehrmandantenfähigkeit und flexible Skalierbarkeit bietet. Zusammen mit dem Tochterunternehmen Ardent Data Centers, das über rund 250 MW installierte bzw. bis 2027 in Betrieb gehende Kapazität verfügt, positioniert sich Northern Data als einer der größeren europäischen Anbieter für GPU-basierte KI- und High-Performance-Computing-Lösungen.

Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet Northern Data mit einem starken Umsatzwachstum gegenüber 2025 und einem deutlichen Anstieg des bereinigten EBITDA. Die Gruppe kündigte an, den Geschäftsbericht für 2025 noch vor Ende März zu veröffentlichen. Gleichzeitig weist das Management auf die üblichen Unsicherheiten und Risiken hin: Markt- und Preisvolatilität bei Hardware, regulatorische Änderungen und makroökonomische Faktoren könnten Abweichungen von den Erwartungen verursachen.

Insgesamt signalisiert das Update eine Phase der Konsolidierung und Professionalisierung des Geschäftsmodells mit wachsender Kundenbindung, besserer Auslastungsplanung und positiver Ergebnisentwicklungsperspektive für 2026.

Die Northern Data Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,10 % und einem Kurs von 9,68EUR auf Tradegate (06. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.