    RWE: Jahresberichte am 12. März – Rückkäufe laufen weiter

    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    RWE hat zwei formelle Mitteilungen über anstehende Finanzdokumente und die Fortsetzung seines Rückkaufprogramms veröffentlicht. Die Gesellschaft kündigte an, dass der Jahresfinanzbericht sowie der Konzern-Jahresfinanzbericht am 12. März 2026 in deutscher und englischer Sprache erscheinen und auf den jeweiligen RWE-Webseiten abrufbar sein werden. Die Vorabmitteilung erfolgt gemäß den deutschen Wertpapierhandelsgesetzes (§§ 114, 115, 117 WpHG) und dient der gesetzlich vorgeschriebenen Transparenz gegenüber Investoren und Märkten.

    Parallel dazu informierte RWE über die Durchführung von Rückkäufen im Rahmen bereits angekündigter Programme für mehrere britische Tochtergesellschaften. Im März 2026 hat die Computershare Trustees Limited als unabhängiger Treuhänder im Auftrag der RWE Supply & Trading GmbH UK Branch, der RWE Generation UK plc, der RWE Technology UK Limited und der RWE Renewables Management UK Ltd insgesamt 1.321 Aktien der RWE AG an der Frankfurter Wertpapierbörse erworben. Der durchschnittlich gezahlte Preis lag bei GBP 47,985505, der Gesamtaufwand belief sich auf GBP 63.388,852 (ohne Nebenkosten). Die Bekanntmachung erfolgte nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Market Abuse Regulation) in Verbindung mit delegierten Durchführungsbestimmungen.

    Das Volumen der jüngsten Transaktion ist angesichts der Marktkapitalisierung von RWE und der üblichen Aktienanzahl marginal. Wirtschaftlich signalisiert die Maßnahme jedoch weiterhin Kapitalrückführungen an Anteilseigner und die Nutzung von Rückkaufmechanismen durch Konzerntöchter, was die Kapitalstruktur geringfügig straffen kann. Für institutionelle Anleger ist vor allem die Fortführung der Rückkaufprogramme relevant, weil sie auf eine konsistente Kapitalallokationspolitik und auf Managementvertrauen in die Ertragskraft des Unternehmens hinweisen kann.

    In formaler Hinsicht erfüllen beide Mitteilungen regulatorische Offenlegungspflichten und stärken die Informationslage vor der Veröffentlichung der Jahreszahlen. Detaillierte Angaben zu den Transaktionen und die vollständigen Berichte werden auf der Investor-Relations-Website von RWE veröffentlicht. Marktteilnehmer sollten die Berichte am 12. März prüfen, um einen vollständigen Überblick über Ergebnis, Bilanz und Kapitalmaßnahmen für das Geschäftsjahr 2025 zu erhalten.

    Analysten werden insbesondere die Kennzahlen im Jahresfinanzbericht daraufhin untersuchen, ob RWE das angestrebte Margenprofil und die Investitionen in Erneuerbare Energien wie angekündigt realisiert hat. Ein solides Ergebnis könnte Spielraum für weitere Kapitalmaßnahmen schaffen, etwa höhere Dividenden oder ergänzende Rückkäufe, während schwächere Zahlen die Priorität auf Verschuldungsabbau und Investitionsdisziplin legen würden. Angesichts der energiepolitischen und regulatorischen Unsicherheiten in Europa bleibt die Bewertung von RWE jedoch anfällig für makroökonomische Schwankungen, Strompreise und CO2-Kosten. Investoren sollten daher die kombinierten Effekte von Ergebnisentwicklung, Cashflow und bereits kommunizierten Kapitalrückführungen sorgfältig abwägen. RWE-Aktionäre und Analysten erhalten mit der Veröffentlichung am 12. März eine belastbare Datenbasis für Neubewertungen an Märkten und bei Investitionsentscheidungen sowie für strategische Allokationsentscheidungen.



    Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 52,68EUR auf Tradegate (06. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



