LR: 10 Mio. Euro Brücke und Anleihe‑Restrukturierung gestartet

Im Zentrum der Mitteilungen steht die Einleitung eines schriftlichen Verfahrens (Written Procedure) zur Änderung der Anleihebedingungen. Mehr als zwei Drittel der Anleihegläubiger haben bereits vorläufigen Zugestimmt, vorübergehende Verzichtserklärungen zu akzeptieren und die bestehende Stillhalteverpflichtung bis Ende Juni 2026 zu verlängern. Damit werden für den Zeitraum unter anderem Ansprüche aus Verstößen gegen den Maintenance Test (inklusive Leverage‑Covenant) sowie aus Zinsausfällen ausgesetzt, um Verhandlungen für eine nachhaltige Restrukturierung zu ermöglichen.

LR Health & Beauty SE hat am 6. März 2026 einen bedeutenden Schritt in ihrer finanziellen und strategischen Neuaufstellung verkündet. Das Ahlen‑basierte Social‑Commerce‑Unternehmen, das hochwertige Gesundheits‑ und Schönheitsprodukte in 32 Ländern vertreibt, stellte Vereinbarungen mit finanzstarken Investoren sowie mit der Mehrheit der Anleihegläubiger seiner 2024/2028‑Anleihe (ISIN NO0013149658) vor. Ziel ist die Vorbereitung einer umfassenden Restrukturierung der Kapitalstruktur bei gleichzeitiger Sicherung kurzfristiger Liquidität.

Zur Überbrückung des Finanzbedarfs kündigte LR eine vorrangige Super‑Senior‑Brückenfinanzierung in Höhe von 10 Mio. EUR an. Diese Mittel sollen vorrangig vor der bestehenden Anleihe bedient werden und können teilweise oder vollständig durch das bestehende Sicherheiten‑ und Garantiepaket sowie zusätzliche ausschließlich für die Brückenfinanzierung eingerichtete Sicherheiten besichert werden. Geplant ist, die Brückenfinanzierung im Zuge des Abschlusses der Restrukturierung zu refinanzieren.

Parallel zur finanziellen Neuordnung treibt das Management um CEO Jörg Körfer operative Maßnahmen voran. Für 2026 werden mehrere strategische Initiativen angekündigt, die Geschäftstätigkeit und Partner‑Community stärken sollen: Im April sollen die Business Days mit mehreren tausend Vertriebspartnern stattfinden, auf denen ein neuer Produktlaunch im Health‑ und Beauty‑Bereich präsentiert werden soll. Zudem plant LR Maßnahmen zur Aktivierung der Partner, darunter laufende Vertriebswettbewerbe und ein spezielles Autohauskonzept für Autoübergaben an Vertriebspartner.

Auf der Produktionsseite setzt LR auf höhere Fertigungstiefe und die Eigenproduktion ausgewählter Top‑Seller, um Skalierbarkeit, Flexibilität und Effizienz zu verbessern. Ein entsprechendes Inhouse‑Produktionsprojekt wird durch eine Forschungszulage des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BSFZ) gefördert.

Das Unternehmen betont seine langjährige Marktpräsenz als People‑Business, die digitale Unterstützung der Partner über das Dashboard „LR neo“, seine Aloe‑Vera‑Kompetenz sowie soziales Engagement über den LR Global Kids Fund. Details zur Written Procedure und den Anleiheänderungen veröffentlicht LR auf seiner Investor‑Relations‑Website.

LR Health & Beauty Unternehmensanleihe 9,569 % bis 03/28 wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 33,90EUR auf Stuttgart (06. März 2026, 21:45 Uhr) gehandelt.