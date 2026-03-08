EFIAG: Zwei Trägerbanken hatten Ende 2025 keine Darlehen – Risiko sinkt

Die Emissionsgesellschaft EFIAG hat am 5. März 2026 zwei Ad-hoc-Mitteilungen veröffentlicht: Die Bank Zimmerberg AG (Horgen) und die Bank BSU Genossenschaft (Uster) haben jeweils ihr Jahresergebnis per 31. Dezember 2025 publiziert. In beiden Fällen verweisen die Mitteilungen auf die vollständigen Bilanz- und Erfolgsrechnungen, die über die jeweils angegebenen Links abrufbar sind. Für Investoren ist vor allem eine gemeinsame Feststellung bedeutsam: Per Ende 2025 bestanden bei beiden Trägerbanken keine ausstehenden Darlehen gegenüber der EFIAG Emissions- und Finanz AG.

Hintergrund: Die EFIAG ist eine von 18 inländisch orientierten Banken getragene Emissions- und Finanzgesellschaft mit Sitz in Solothurn. Ihr Kerngeschäft besteht in der Emission von Anleihen und der Weitergabe der eingenommenen Mittel in Form von Darlehen an die Trägerbanken. Über diese Struktur erhalten regional tätige Institute Zugang zum Schweizer Kapitalmarkt. Die nun kommunizierten Jahresabschlüsse der Bank Zimmerberg und der Bank BSU geben deshalb auch Einblick in die Finanzbeziehungen und die Kapitalmarktanbindung innerhalb dieses Netzwerks.