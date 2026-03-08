EFIAG: Zwei Trägerbanken hatten Ende 2025 keine Darlehen – Risiko sinkt
Die Emissionsgesellschaft EFIAG hat am 5. März 2026 zwei Ad-hoc-Mitteilungen veröffentlicht: Die Bank Zimmerberg AG (Horgen) und die Bank BSU Genossenschaft (Uster) haben jeweils ihr Jahresergebnis per 31. Dezember 2025 publiziert. In beiden Fällen verweisen die Mitteilungen auf die vollständigen Bilanz- und Erfolgsrechnungen, die über die jeweils angegebenen Links abrufbar sind. Für Investoren ist vor allem eine gemeinsame Feststellung bedeutsam: Per Ende 2025 bestanden bei beiden Trägerbanken keine ausstehenden Darlehen gegenüber der EFIAG Emissions- und Finanz AG.
Hintergrund: Die EFIAG ist eine von 18 inländisch orientierten Banken getragene Emissions- und Finanzgesellschaft mit Sitz in Solothurn. Ihr Kerngeschäft besteht in der Emission von Anleihen und der Weitergabe der eingenommenen Mittel in Form von Darlehen an die Trägerbanken. Über diese Struktur erhalten regional tätige Institute Zugang zum Schweizer Kapitalmarkt. Die nun kommunizierten Jahresabschlüsse der Bank Zimmerberg und der Bank BSU geben deshalb auch Einblick in die Finanzbeziehungen und die Kapitalmarktanbindung innerhalb dieses Netzwerks.
Konsequenzen und Einordnung: Dass beide Trägerbanken Ende 2025 keine Darlehen von der EFIAG ausstehen haben, deutet auf einen aktuell begrenzten Kreditbedarf der Institute gegenüber der Emissionsgesellschaft hin. Für EFIAG reduziert dies kurzfristig potenzielle Kreditrisiken und bilanziellen Refinanzierungsbedarf. Marktteilnehmer sollten jedoch die einzelnen Jahresabschlüsse prüfen, um Auskunft über Ertragslage, Kapitalausstattung und Liquiditätsposition der Häuser zu erhalten. Die Mitteilungen enthalten Links zu den entsprechenden Geschäftsberichten und Jahresrechnungen für eine vertiefte Beurteilung.
Formell wurden die Mitteilungen als Ad-hoc-Veröffentlichungen gemäss Art. 53 der Kotierungsregeln publiziert. EFIAG weist explizit darauf hin, dass die Medienmitteilungen weder einen Angebots- noch einen Kotierungsprospekt darstellen und kein Verkaufsangebot für Anleihen der Gesellschaft sind. Die Verbreitung der Mitteilungen ist in bestimmten Staaten, darunter die USA, Kanada, Australien und Japan, ausgeschlossen.
Kontakt und weitere Informationen: Ansprechpartner für Investoren ist Curchod Bernhard (Direktwahl +41 32 624 16 42; info@efiag.ch). Die EFIAG ist unter der ISIN CH0270982587 geführt und im Freiverkehr in Düsseldorf und Frankfurt gelistet. Für detaillierte Zahlen und weiterführende Dokumente verweist EFIAG auf ihre Homepage und die der jeweiligen Trägerbanken.
