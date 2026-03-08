    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mehr Döner bestellt - trotz höherer Preise

    Für Sie zusammengefasst
    • Döner 7,11€ (+47% seit 2021) Bestellungen +15%
    • Döner festigt Position als krisenresistent öfter!
    • 35% essen Döner mindestens einmal im Monat +8%.
    Mehr Döner bestellt - trotz höherer Preise
    Foto: Siarhei - 356130783

    KÖLN (dpa-AFX) - Döner wird trotz deutlich gestiegener Preise immer beliebter in Deutschland. Für ein mit Fleisch gefülltes Fladenbrot waren im vergangenen Jahr nach Angaben des Marktforschers YouGov im bundesweiten Schnitt 7,11 Euro fällig. Das sind 47 Prozent mehr als 2021, als der Preis noch bei 4,85 Euro lag. Trotzdem hat die Zahl der Bestellungen im selben Zeitraum um 15 Prozent zugenommen.

    Bei Dönern wurde damit ein überdurchschnittlich starker Anstieg verzeichnet. Insgesamt legte der Außer-Haus-Markt zwischen 2021 und 2025 laut YouGov nur um acht Prozent zu. Er umfasst Bestellungen von Mahlzeiten für den sofortigen Verzehr, unter anderem in Restaurants, Imbissbuden, Kantinen oder in der Handelsgastronomie - sowohl vor Ort als auch digital, etwa über Liefer-Apps. Jeder Einkauf, ob ein einzelner Döner oder mehrere, zählt als eine Bestellung.

    "Der Döner festigt seine Position als krisenresistenter Klassiker", sagt YouGov-Marktforscher Sebastian Walter. Als preislich attraktive Option passe das Gericht besonders gut zum Trend flexibler Snack-Anlässe. Die Zahl der Döner-Käufer ist laut Walter zwischen 2021 und 2025 zwar leicht zurückgegangen, die verbleibenden Kunden bestellten jedoch häufiger.

    Umfrage: Jeder Dritte isst einmal pro Monat oder öfter

    Die Daten stammen aus dem Shopper Panel von YouGov, in dem Einkäufe von mehr als 7.000 Personen zwischen 16 und 69 Jahren erfasst werden. Im Jahr 2021 hatte es auch in der Gastronomie Einschränkungen durch die Corona-Pandemie gegeben. Auch Imbisse durften zeitweise keine Gäste bewirten, der Außer-Haus-Verkauf und die Lieferung waren jedoch weitgehend möglich.

    Der Döner zählt neben der Currywurst zu den beliebtesten Schnellgerichten hierzulande. Ketten wie Haus des Döners und Mangal Döner haben ihre Filialnetze zuletzt stark ausgebaut. Die meisten Läden sind jedoch unabhängige Betriebe. Steigende Kosten für Lebensmittel und Energie gingen nicht spurlos an der Branche vorbei. Bei vielen Produkten, nicht nur bei Döner und Currywurst, sind die Preise in den vergangenen Jahren stark gestiegen.

    Laut einer im Mai 2025 durchgeführten YouGov-Umfrage isst gut jeder Dritte in Deutschland mindestens einmal im Monat Döner (35 Prozent). Dabei waren sowohl Varianten mit als auch ohne Fleisch enthalten./cr/DP/mis






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Mehr Döner bestellt - trotz höherer Preise Döner wird trotz deutlich gestiegener Preise immer beliebter in Deutschland. Für ein mit Fleisch gefülltes Fladenbrot waren im vergangenen Jahr nach Angaben des Marktforschers YouGov im bundesweiten Schnitt 7,11 Euro fällig. Das sind 47 Prozent mehr …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     