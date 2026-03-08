    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    coocaa CGQG40Z QLED TV Frühlingsaktion in Deutschland

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    32 Zoll und 40 Zoll Google-TV mit HDR10 und Dolby Audio

    BERLIN, 8. März 2026 /PRNewswire/ -- Der coocaa CGQG40Z QLED-Fernseher ist ab sofort in Deutschland im Rahmen der Frühjahrsaktion erhältlich und bietet eine erschwingliche QLED-Einstiegslösung in den Größen 32 Zoll und 40 Zoll. Er wurde für kleine Wohnräume, Schlafzimmer sowie Wohnungen entwickelt und kombiniert Quantum-Dot-Display-Technologie mit den Smart-Funktionen von Google TV.

    Für Verbraucher, die „erschwingliche QLED TV Deutschland" oder „40-inch QLED Google TV" suchen, bietet der CGQG40Z ein sinnvolles Upgrade gegenüber Standard-LED-Fernsehern.

    Hauptmerkmale

    QLED Quantum Dot Display

    Der CGQG40Z integriert die Quantenpunkttechnologie der nächsten Generation:

    • Größerer Farbraum
    • Höhere Helligkeit
    • Verbesserte Farbgenauigkeit
    • Langfristige Farbleistung (bis zu 10 Jahre)

    Die Display-Materialien sind umweltfreundlich und frei von schädlichen Schwermetallen.

    HDR10-Bildverbesserung

    Die HDR10-Unterstützung verbessert den Kontrast und die Tiefe und liefert im Vergleich zu herkömmlichen SDR-Displays detailliertere Lichter und Schattenbereiche.

    Google TV Smart System

    Mit Google TV bietet der CGQG40Z:

    • Mehr als 700 000 Filme und Serien
    • Über 11 000 Apps
    • Integrierter Google-Assistent
    • Smart-Home-Kompatibilität

    Nutzer können Inhalte per Sprachbefehl suchen, streamen und steuern.

    Audioleistung

    Der Fernseher unterstützt Dolby Audio und Wonder Audio für klarere Dialoge sowie ein intensiveres Klangerlebnis – ideal für kompakte Räume, in denen die Qualität der integrierten Lautsprecher zählt.

    Augenkomfort und Konnektivität

    • Blaulichtreduktionsmodus
    • Flicker-Free-Technologie
    • Dualband-Wi-Fi für stabiles Streaming

    Dank dieser Eigenschaften eignet er sich sowohl für längere Betrachtungszeiträume als auch für den täglichen Gebrauch.

    Verfügbare Größen

    • 32-Zoll-QLED-Fernseher
    • 40-Zoll-QLED-Fernseher

    Beide Modelle richten sich an Nutzer, die einen kompakten Smart-TV mit fortschrittlicher Display-Technologie zu einem günstigen Preis suchen.

    Für wen ist er?

    • Bewohner von Wohnungen
    • Studenten
    • Einrichtung von Nebenräumen
    • Budgetbewusste Käufer auf der Suche nach QLED-Technologie

    Frühlingsaktion erhältlich – Deutschland

    Im Rahmen der Frühjahrsaktion bietet der coocaa CGQG40Z eine kostengünstige Option für Verbraucher, die Folgendes vergleichen:

    • QLED vs. LED-Fernseher
    • Bester kleiner QLED-TV in Deutschland
    • Erschwinglicher 40-Zoll-Google-TV

    Der CGQG40Z hat sich als äußerst beliebt erwiesen: Innerhalb der ersten fünf Tage wurden über 1200 Geräte verkauft, und er war direkt nach der Einführung ausverkauft. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Qualität der Displays, der intelligenten Funktionalität und der langfristigen Zuverlässigkeit im Einstiegssegment.

    Weitere Informationen finden Sie auf:

    https://amzn.to/3X4zadb

    Seit 2006 erfreut coocaa Haushalte weltweit mit seinen Smart-TVs. Die Marke setzt weiterhin auf kontinuierliche Innovation und fortschrittliche Technologie und arbeitet daran, hochwertige Produkte zu liefern, die Verbraucher weltweit überzeugen.

     

     

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/coocaa-cgqg40z-qled-tv-fruhlingsaktion-in-deutschland-32-zoll-und-40-zoll-google-tv-mit-hdr10-und-dolby-audio-302706865.html





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    coocaa CGQG40Z QLED TV Frühlingsaktion in Deutschland 32 Zoll und 40 Zoll Google-TV mit HDR10 und Dolby Audio BERLIN, 8. März 2026 /PRNewswire/ - Der coocaa CGQG40Z QLED-Fernseher ist ab sofort in Deutschland im Rahmen der Frühjahrsaktion erhältlich und bietet eine erschwingliche QLED-Einstiegslösung in den Größen 32 Zoll und 40 Zoll. Er wurde für kleine …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     