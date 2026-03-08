32 Zoll und 40 Zoll Google-TV mit HDR10 und Dolby Audio

Für Verbraucher, die „erschwingliche QLED TV Deutschland" oder „40-inch QLED Google TV" suchen, bietet der CGQG40Z ein sinnvolles Upgrade gegenüber Standard-LED-Fernsehern.

BERLIN, 8. März 2026 /PRNewswire/ -- Der coocaa CGQG40Z QLED-Fernseher ist ab sofort in Deutschland im Rahmen der Frühjahrsaktion erhältlich und bietet eine erschwingliche QLED-Einstiegslösung in den Größen 32 Zoll und 40 Zoll. Er wurde für kleine Wohnräume, Schlafzimmer sowie Wohnungen entwickelt und kombiniert Quantum-Dot-Display-Technologie mit den Smart-Funktionen von Google TV.

Hauptmerkmale

QLED Quantum Dot Display

Der CGQG40Z integriert die Quantenpunkttechnologie der nächsten Generation:

Größerer Farbraum

Höhere Helligkeit

Verbesserte Farbgenauigkeit

Langfristige Farbleistung (bis zu 10 Jahre)

Die Display-Materialien sind umweltfreundlich und frei von schädlichen Schwermetallen.

HDR10-Bildverbesserung

Die HDR10-Unterstützung verbessert den Kontrast und die Tiefe und liefert im Vergleich zu herkömmlichen SDR-Displays detailliertere Lichter und Schattenbereiche.

Google TV Smart System

Mit Google TV bietet der CGQG40Z:

Mehr als 700 000 Filme und Serien

Über 11 000 Apps

Integrierter Google-Assistent

Smart-Home-Kompatibilität

Nutzer können Inhalte per Sprachbefehl suchen, streamen und steuern.

Audioleistung

Der Fernseher unterstützt Dolby Audio und Wonder Audio für klarere Dialoge sowie ein intensiveres Klangerlebnis – ideal für kompakte Räume, in denen die Qualität der integrierten Lautsprecher zählt.

Augenkomfort und Konnektivität

Blaulichtreduktionsmodus

Flicker-Free-Technologie

Dualband-Wi-Fi für stabiles Streaming

Dank dieser Eigenschaften eignet er sich sowohl für längere Betrachtungszeiträume als auch für den täglichen Gebrauch.

Verfügbare Größen

32-Zoll-QLED-Fernseher

40-Zoll-QLED-Fernseher

Beide Modelle richten sich an Nutzer, die einen kompakten Smart-TV mit fortschrittlicher Display-Technologie zu einem günstigen Preis suchen.

Für wen ist er?

Bewohner von Wohnungen

Studenten

Einrichtung von Nebenräumen

Budgetbewusste Käufer auf der Suche nach QLED-Technologie

Frühlingsaktion erhältlich – Deutschland

Im Rahmen der Frühjahrsaktion bietet der coocaa CGQG40Z eine kostengünstige Option für Verbraucher, die Folgendes vergleichen:

QLED vs. LED-Fernseher

Bester kleiner QLED-TV in Deutschland

Erschwinglicher 40-Zoll-Google-TV

Der CGQG40Z hat sich als äußerst beliebt erwiesen: Innerhalb der ersten fünf Tage wurden über 1200 Geräte verkauft, und er war direkt nach der Einführung ausverkauft. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Qualität der Displays, der intelligenten Funktionalität und der langfristigen Zuverlässigkeit im Einstiegssegment.

Weitere Informationen finden Sie auf:

https://amzn.to/3X4zadb

Seit 2006 erfreut coocaa Haushalte weltweit mit seinen Smart-TVs. Die Marke setzt weiterhin auf kontinuierliche Innovation und fortschrittliche Technologie und arbeitet daran, hochwertige Produkte zu liefern, die Verbraucher weltweit überzeugen.

