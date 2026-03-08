Bauern klagen über Preissprung bei Diesel und Dünger

BERLIN/POTSDAM (dpa-AFX) - Auch die Landwirtschaft bekommt nach Aussagen von Branchenverbänden Folgen des Iran-Kriegs zu spüren: Bauern beklagen gestiegene Preise für Dünger und Diesel. Im März hat vielerorts in Deutschland die Feldarbeit in der Landwirtschaft begonnen.

"Gerade jetzt für die Frühjahrsbestellung sind die sprunghaften Preissteigerungen beim Diesel besonders schmerzhaft, auch die Preise für Dünger schießen nach oben", sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied der dpa. "Diese Kostensteigerungen können von der Landwirtschaft schlichtweg nicht getragen werden. Wir brauchen zwingend höhere Preise für unsere Produkte." Von März bis Juni wird laut Bauernverband bis zu einem Drittel des Jahresverbrauches an Diesel benötigt.