    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    DWD

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nochmal teils milchig-trübes Licht wegen Saharastaub

    Für Sie zusammengefasst
    • Saharastaub trübt heute Süd- und Westhimmel...
    • Sonst meist sonnig; Norden wolkig, 13 bis 20°C
    • Staub aus nördlicher Sahara, am stärksten Süd.
    DWD - Nochmal teils milchig-trübes Licht wegen Saharastaub
    Foto: Siarhei - 356130783

    OFFENBACH (dpa-AFX) - Saharastaub trübt in Teilen Deutschlands weiterhin das Frühlingswetter. Im Süden und Westen Deutschlands kann der Himmel heute noch einmal milchig-trüb aussehen, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach vorhersagte. Ansonsten wird es in diesen Regionen meist sonnig, in der Osthälfte heiter bis wolkig und im Norden und Nordosten teils dicht bewölkt. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 13 und 20 Grad, an der See um 10 Grad.

    Der Saharastaub, der in Europa zu beobachten ist, kommt aus der nördlichen Sahara, wie der Wetterdienst erklärt. Bodennahe Winde wirbeln den Staub dort auf. In der Atmosphäre wird der Saharastaub dann nach Europa transportiert. "Die stärksten Konzentrationen erreicht der Staub tatsächlich in Süddeutschland", sagte Meteorologe Andreas Walter./mda/DP/mis





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    DWD Nochmal teils milchig-trübes Licht wegen Saharastaub Saharastaub trübt in Teilen Deutschlands weiterhin das Frühlingswetter. Im Süden und Westen Deutschlands kann der Himmel heute noch einmal milchig-trüb aussehen, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach vorhersagte. Ansonsten wird es in diesen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     