    Israels Militär

    Auch iranische Ölreserven angegriffen

    • Israel griff Teheraner Ölreserven an, ca. 30 Tanks
    • IRGC bestätigt Bombardierung; Raketen trafen Haifa
    • Tanks versorgten Militär; Bilder zeigten Flammen!!
    Israels Militär - Auch iranische Ölreserven angegriffen
    TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Das israelische Militär hat nach Angaben eines Militärsprechers erstmals die nationalen Ölreserven des Irans in Teheran angegriffen. Ein Militärsprecher sagte, dies sei ein Teil der Maßnahmen gegen Einrichtungen der iranischen Führung. Es seien etwa 30 Öltanks angegriffen worden.

    In einer späteren Militärmitteilung war von "mehreren Treibstofflagern" die Rede. Die iranischen Streitkräfte nutzten diese Tanks für ihre militärische Infrastruktur, hieß es. Über sie werde Treibstoff an verschiedene Abnehmer verteilt, darunter auch militärische Einrichtungen im Iran.

    Nach Angaben des iranischen Staatssenders IRIB bestätigten die Revolutionsgarden (IRGC) die Bombardierung einer Ölraffinerie im Süden der Hauptstadt Teheran. Als Reaktion sei die Ölanlage im israelischen Haifa mit Raketen beschossen worden, so die IRGC in einer Mitteilung.

    In sozialen Medien wurden Videos und Bilder aus Teheran geteilt, auf denen massive Flammen zu sehen waren.

    Am Abend hatte das israelische Militär eine weitere Angriffswelle gegen den Iran angekündigt./czy/DP/mis





