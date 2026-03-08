    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Trump poltert gegen Starmer

    Brauchen eure Flugzeugträger nicht mehr

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump kritisiert Großbritanniens späte Hilfe!!
    • Großbritannien erwägt Verlegung von 2 Trägern.
    • USA verlegen Bomber; UK erlaubt Basen für USA.
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WASHINGTON/LONDON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat die aus seiner Sicht zu späte Bereitschaft zur Unterstützung durch den Verbündeten Großbritannien im Iran-Krieg kritisiert. Das Vereinigte Königreich, "unser einst großartiger Verbündeter", erwäge nun ernsthaft, zwei Flugzeugträger in den Nahen Osten zu verlegen, behauptete Trump auf seiner Plattform Truth Social.

    "Das ist OK, Premierminister (Keir) Starmer, wir brauchen sie nicht mehr - aber wir werden uns daran erinnern." Man brauche keine Leute, die sich erst dann an Kriegen beteiligten, wenn sie bereits gewonnen seien, kritisierte Trump.

    Wie die BBC jüngst mit Verweis auf eine Quelle im Verteidigungsministerium mitteilte, wurde die Bereitschaftszeit für den Flugzeugträger "HMS Prince of Wales" verkürzt. Eine Entscheidung über eine Verlegung in die Kriegsregion sei aber noch nicht getroffen worden.

    Trump kritisierte Verhalten Starmers im Krieg bereits zuvor

    Zuletzt war auch bekanntgeworden, dass US-Streitkräfte weitere Langstreckenbomber nach Großbritannien verlegt haben. Das Verteidigungsministerium in London bestätigte am Samstag, dass die USA britische Stützpunkte für "spezifische Verteidigungsoperationen" im Iran-Krieg nutzten.

    Premierminister Keir Starmer hatte erst mit Verzögerung die Genehmigung für die US-Nutzung britischer Stützpunkte erteilt - Trump hatte das scharf kritisiert. Unter der Woche hatte Starmer seinen Kurswechsel damit begründet, dass sich die Situation verändert und der Iran inzwischen Drohnen und Raketen auf Länder abgefeuert habe, die ihn nicht angegriffen haben./fsp/DP/mis






