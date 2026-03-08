Haben gut organisierten Plan mit vielen Überraschungen

Netanjahu
TEL AVIV (dpa-AFX) - Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu hat in einer Videoansprache Entschlossenheit für eine Fortsetzung des Krieges gegen den Iran betont. "Wir werden weiter mit aller Kraft handeln, bis wir alle unsere Ziele erreichen", sagte er. Israel habe einen gut organisierten Plan "mit vielen Überraschungen", um die iranische Regierung zu destabilisieren und einen Wandel in dem Land zu ermöglichen. "Wir verändern das Antlitz des Nahen Ostens", sagte Netanjahu.
Wie bereits in einer ähnlichen Videobotschaft vor einer Woche wandte sich Netanjahu auch an die Iraner und sagte, der Augenblick der Wahrheit rücke näher. Der Krieg solle dem iranischen Volk die Möglichkeit geben, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen./czy/DP/mis
Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
Im Ukraine Krieg gab es 120$. Das müsste mindestens drin sein. Eigentlich mehr...
Ende nächster Woche Öl bei 98 Dollar und der DAX runter auf 22.500 Punkte?