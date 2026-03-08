Israel beginnt neue Angriffswelle im Iran
- Israel startet neue Angriffswelle landesweit..
- Teheran: Öllager getroffen, riesiger Brand !!!
- Armee: Tanks militär genutzt; IRGC bestätigt..
TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Israels Luftwaffe fliegt erneut Angriffe im Iran. Man habe eine neue Angriffswelle gegen militärische Infrastruktur im ganzen Land gestartet, teilte die Armee am Morgen auf Telegram mit.
In der Nacht hatten Israels Kampfflugzeuge erstmals ein Öllager in der Hauptstadt Teheran bombardiert. In sozialen Medien kursierten Aufnahmen, die einen massiven Feuerball und aufsteigende, dunkle Rauchschwaden zeigten.
Israels Armee erklärte, Irans Streitkräfte nutzten die Tanks für ihre militärische Infrastruktur. Nach Angaben des iranischen Staatssenders IRIB bestätigten die Revolutionsgarden, Irans Elitestreitmacht, die Bombardierung einer Ölraffinerie./ln/DP/mis
