    Chinas Außenminister kritisiert Krieg im Iran

    • Wang Yi: China fordert Waffenstillstand jetzt!
    • Macht gibt kein Recht, kein Dschungel der Welt
    • Souveränität achten keine Einmischung, Politik
    Foto: Emphyrio - pixabay

    PEKING (dpa-AFX) - Chinas Außenminister Wang Yi hat den US-israelischen Angriff auf den Iran kritisiert. Macht gebe einem kein Recht, und die Welt dürfe nicht zum "Gesetz des Dschungels" zurückkehren, sagte Chinas Chefdiplomat in Peking am Rande des dort tagenden Nationalen Volkskongresses. China fordere eine Feuerpause und ein Ende des Krieges. "Dies ist ein Krieg, der nie hätte passieren dürfen, und der für keine der beteiligten Seiten Vorteile hat", sagte Wang.

    China hatte den Angriff schon zuvor verurteilt, ein Ende der Militäroperationen und Sicherheit in der Straße von Hormus zum Wohl der Weltwirtschaft gefordert. Wang hatte sich nun bei dem alljährlichen Pressetermin während des Volkskongresses öffentlich dazu geäußert. Dieser bietet Journalisten die seltene Gelegenheit, ihre Fragen an den Minister zu richten.

    China nennt Prinzipien für Umgang mit Nahost-Konflikten

    Ohne die USA zu erwähnen, forderte Wang außerdem, die Souveräntität von Ländern in Nahost zu wahren, den Einsatz von Gewalt zu vermeiden, sich nicht in die Angelegenheiten anderer Länder einzumischen und Konflikte dort politisch zu lösen. Revolutionen zu planen und Regimewechsel anzustreben, sei unpopulär, sagte Wang.

    Wang, der auch im mächtigen Politbüro der Kommunistischen Partei sitzt, hatte kurz nach dem Angriff der USA mit Russlands Außenminister Sergej Lawrow, dem iranischen Außenminister Abbas Araghtschi und weiteren Chefdiplomaten telefoniert. Für China ist die Lage brisant. Mit dem Iran griffen die USA binnen weniger Wochen nach Venezuela einen weiteren Wirtschaftspartner für Erdöl an. Außer scharfen Verurteilungen auf der diplomatischen Bühne ließ Peking aber bislang keine echten Taten folgen oder sagte dem Iran relevante Unterstützung zu./jon/DP/mis




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
