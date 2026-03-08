Almonty Industries profitiert vom neuen Rüstungszyklus von Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon und BAE Systems
Die geopolitische Lage verändert derzeit nicht nur die Sicherheitsarchitektur der Welt, sondern auch die Rohstoffmärkte. In den USA hat Präsident Donald J. Trump nach einem Treffen mit den größten Rüstungsherstellern des Landes angekündigt, die …
Foto: zukunftsbilanzen.de
Die geopolitische Lage verändert derzeit nicht nur die Sicherheitsarchitektur der Welt, sondern auch die Rohstoffmärkte. In den USA hat Präsident Donald J. Trump nach einem Treffen mit den größten Rüstungsherstellern des Landes angekündigt, die Produktion moderner Waffensysteme massiv auszuweiten. Vertreter von Unternehmen wie Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon oder BAE Systems erklärten, dass die Produktion kritischer Munition vervierfacht werden soll. Für Investoren steht dabei eine entscheidende Frage im Raum: Woher kommen die Rohstoffe, die für diese Aufrüstung benötigt werden? Einer der wichtigsten – und zugleich knappsten – Rohstoffe ist Wolfram. Genau hier rückt der international tätige Wolframproduzent Almonty Industries zunehmend in den Fokus.
