ROUNDUP/Nach Bombardierung von Öllager
Teherans Himmel verdunkelt
- Israel bombardierte Öllager, Teheran verqualmt
- Tasnim: Schwefel- und Stickoxide gefährlich...
- IRGC bestätigt Angriff auf Öltanks in Teheran.
TEHERAN (dpa-AFX) - Nach der Bombardierung eines Öllagers durch Israel hat sich der Himmel in Teilen Teherans verdunkelt. Dichte Rauchschwaden stiegen auf und verdüsterten am Morgen den bewölkten Himmel, wie auf Bildern zu sehen war und Augenzeugen berichteten.
"Obwohl wir heute in Teheran eine Wolkendecke haben, ist die derzeitige Dunkelheit des Himmels nicht natürlich und wird durch eine Kombination aus Rauch und Wolken verursacht", sagte der Leiter des Zentrums für Krisenmanagements des iranischen Wetterdienstes, Sadek Ziajen, der staatlichen Nachrichtenagentur Irna zufolge.
Die den iranischen Revolutionsgarden nahestehende Nachrichtenagentur Tasnim warnte vor gesundheitlichen Schäden durch Schwefel- und Stickoxide in der Atmosphäre, die in Verbindung mit Regen gefährlich werden könnten. In dem Fall sollten Einwohner nach Möglichkeit das Haus nicht verlassen.
Israel hatte nach eigenen Angaben in der Nacht mehrere Öltanks in Teheran angegriffen. Die iranischen Streitkräfte nutzten diese Tanks für ihre militärische Infrastruktur, hieß es zur Begründung. Nach Angaben des iranischen Staatssenders IRIB bestätigten die Revolutionsgarden die Bombardierung einer Ölraffinerie im Süden der Hauptstadt./jam/DP/zb
