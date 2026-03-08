Teherans Himmel verdunkelt

TEHERAN (dpa-AFX) - Nach der Bombardierung eines Öllagers durch Israel hat sich der Himmel in Teilen Teherans verdunkelt. Dichte Rauchschwaden stiegen auf und verdüsterten am Morgen den bewölkten Himmel, wie auf Bildern zu sehen war und Augenzeugen berichteten.

"Obwohl wir heute in Teheran eine Wolkendecke haben, ist die derzeitige Dunkelheit des Himmels nicht natürlich und wird durch eine Kombination aus Rauch und Wolken verursacht", sagte der Leiter des Zentrums für Krisenmanagements des iranischen Wetterdienstes, Sadek Ziajen, der staatlichen Nachrichtenagentur Irna zufolge.