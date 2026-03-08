Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

Elopak ist ein führender Anbieter von nachhaltigen Kartonverpackungen für flüssige Lebensmittel, mit starker Marktpräsenz in Europa und Nordamerika. Hauptkonkurrenten sind Tetra Pak und SIG Combibloc. Das Unternehmen differenziert sich durch umweltfreundliche Lösungen wie die Pure-Pak®-Verpackung.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Elopak nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Elopak gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,92 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +25,28 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 15,11 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Elopak investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +22,05 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Elopak verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,92 %.

Mit +3,92 % Dividendenrendite bietet Elopak ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +25,28 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Elopak für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,92 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 15,11.

Elopak weißt eine Marktkapitalisierung von 1,27 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,92 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.