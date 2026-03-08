Dividenden im Fokus
Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger
Eine Rendite von +3,92 % klingt verlockend – doch wie stabil ist die Ausschüttung wirklich? Diese Aktie punktet mit verlässlichem Cashflow und stetigem Wachstum.
Elopak ist ein führender Anbieter von nachhaltigen Kartonverpackungen für flüssige Lebensmittel, mit starker Marktpräsenz in Europa und Nordamerika. Hauptkonkurrenten sind Tetra Pak und SIG Combibloc. Das Unternehmen differenziert sich durch umweltfreundliche Lösungen wie die Pure-Pak®-Verpackung.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Elopak nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Elopak gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,92 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +25,28 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 15,11 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
solide.
Wer vor fünf Jahren in Elopak investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +22,05 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Elopak verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,92 %.
Mit +3,92 % Dividendenrendite bietet Elopak ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +25,28 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Elopak für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,92 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 15,11.
Elopak weißt eine Marktkapitalisierung von 1,27 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,92 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Elopak Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.03.2026
Am heutigen Handelstag konnte die Elopak Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +0,11 % im Plus. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?
Beispielrechnung für 1.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 1.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,92 %, eine Investition von etwa 25.511€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|0,188545
|+19,84 %
|+3,92 %
|2025
|0,157337
|+27,08 %
|+4,11 %
|2024
|0,123808
|+61,76 %
|+3,79 %
|2023
|0,076540
|0,00 %
|+3,45 %
Warum Elopak für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,92 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +25,28 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 15,11
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Elopak Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-2,18 %
|1 Monat
|+7,91 %
|3 Monate
|+13,10 %
|1 Jahr
|+42,58 %
Informationen zur Elopak Aktie
Es gibt 269 Mio. Elopak Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,27 Mrd. € wert.
Elopak Aktie jetzt kaufen?
Ob die Elopak Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Elopak Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.