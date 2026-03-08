    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCircle Internet Group Incorporation. Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Circle Internet Group Incorporation. Registered (A)
    Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 10/26

    In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.

    Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 10/26
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    Insiderkäufe vom 02.03.26 bis 08.03.26

    Unternehmen Anzahl Volumen Stücke
    innoscripta SE
    		1 5,52 Mio. 78,90 Tsd. Stk.
    adidas AG
    		1 500,71 Tsd. 3,56 Tsd. Stk.
    MTU Aero Engines AG
    		2 246,14 Tsd. 706 Stk.
    Fresenius SE & Co. KGaA
    		1 194,55 Tsd. 4,13 Tsd. Stk.
    TUI AG
    		4 135,32 Tsd. 19,00 Tsd. Stk.
    Douglas AG
    		1 112,33 Tsd. 10,00 Tsd. Stk.
    Bayer Aktiengesellschaft
    		1 99,98 Tsd. 2,67 Tsd. Stk.
    Symrise AG
    		1 29,85 Tsd. 411 Stk.
    Datron AG
    		1 29,60 Tsd. 4,00 Tsd. Stk.

    Insiderverkäufe vom 02.03.26 bis 08.03.26

    Unternehmen Anzahl Volumen Stücke
    Circle Internet Group Incorporation. Registered (A)
    		2 19,09 Mio.$ 202,01 Tsd. Stk.
    JFrog
    		5 5,18 Mio.$ 128,54 Tsd. Stk.
    Royalty Pharma Registered (A)
    		1 1,63 Mio.$ 34,79 Tsd. Stk.
    Kratos Defense & Security Solutions
    		2 981,88 Tsd.$ 10,76 Tsd. Stk.



    Verfasst von Directors Dealings
