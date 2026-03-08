Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 10/26
In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.
Foto: Daniel Karmann - dpa
Insiderkäufe vom 02.03.26 bis 08.03.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|1
|5,52 Mio.€
|78,90 Tsd. Stk.
|1
|500,71 Tsd.€
|3,56 Tsd. Stk.
|2
|246,14 Tsd.€
|706 Stk.
|1
|194,55 Tsd.€
|4,13 Tsd. Stk.
|4
|135,32 Tsd.€
|19,00 Tsd. Stk.
|1
|112,33 Tsd.€
|10,00 Tsd. Stk.
|1
|99,98 Tsd.€
|2,67 Tsd. Stk.
|1
|29,85 Tsd.€
|411 Stk.
|1
|29,60 Tsd.€
|4,00 Tsd. Stk.
Insiderverkäufe vom 02.03.26 bis 08.03.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|2
|19,09 Mio.$
|202,01 Tsd. Stk.
|5
|5,18 Mio.$
|128,54 Tsd. Stk.
|1
|1,63 Mio.$
|34,79 Tsd. Stk.
|2
|981,88 Tsd.$
|10,76 Tsd. Stk.
Circle Internet Group Incorporation. Registered (A)
Wochenperformance: +23,98 %
Platz 1
innoscripta
Wochenperformance: +11,13 %
Platz 2
JFrog
Wochenperformance: +2,33 %
Platz 3
Royalty Pharma Registered (A)
Wochenperformance: +3,66 %
Platz 4
Kratos Defense & Security Solutions
Wochenperformance: -1,13 %
Platz 5
adidas
Wochenperformance: -10,56 %
Platz 6
MTU Aero Engines
Wochenperformance: -6,13 %
Platz 7
Fresenius
Wochenperformance: -9,08 %
Platz 8
TUI
Wochenperformance: -10,43 %
Platz 9
Douglas
Wochenperformance: -13,77 %
Platz 10
Bayer
Wochenperformance: -12,63 %
Platz 11
Symrise
Wochenperformance: -5,56 %
Platz 12
DATRON
Wochenperformance: 0,00 %
Platz 13
