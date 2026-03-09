Siemens Healthineers, Philips und GE Healthcare mit 10,5% Zinsen und 35% Schutz

Wer nun eine Investition in diese Aktien in Erwägung zieht, könnte als Alternative zum direkten Aktienkauf eine Investition in eine Aktienanleihe mit (Worst-of)-Struktur ins Auge fassen, die auch bei einem Kursrückgang der drei Aktien positive Rendite abwerfen wird.

Die Aktienkurse der Unternehmen, die sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von technischen Produkten für das Gesundheitswesen beschäftigen, haben sich in den vergangenen 12 Monaten tendenziell negativ entwickelt. Während sich der Kurs der Philips-Aktie derzeit etwa auf dem gleichen Niveau wie vor einem Jahr befindet, mussten sich Anleger mit der GE Healthcare Technologies- und der Siemens Healthineers-Aktie mit Kursabschlägen von 13 und 22 Prozent innerhalb dieses Zeitraumes abfinden.

Mit der neuen von der Erste Group angebotenen 10,50% Société Générale Protect Pro Health-Tech 26–27-Anleihe können Anleger in den nächsten 12 Monaten bei einem bis zu 35-prozentigen Kursrückgang der drei genannten Werte eine Jahresbruttorendite von 10,50 Prozent pro Jahr erwirtschaften.

10,50% Zinsen und 35% Sicherheitspuffer

Die am 30.3.26 an den jeweiligen Heimatbörsen festgestellten Schlusskurse der drei Werte werden als Ausübungspreise für die Protect Pro Euro Health-Tech 26–27 Anleihe festgeschrieben. Bei 65 Prozent der Ausübungspreise werden sich die am Bewertungstag, dem 24.3.27, aktivierten Barrieren befinden.

Unabhängig vom Kursverlauf der Aktien und auf welchem Niveau die Aktien in einem Jahr notieren werden, erhalten Anleger am Laufzeitende eine Zinszahlung in Höhe von 10,50 Prozent pro Jahr gutgeschrieben.

Wenn die drei Aktien am Bewertungstag auf oder oberhalb der jeweiligen Barriere notieren, dann wird die Anleihe am 2.4.27 mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt. Befindet sich hingegen eine oder mehrere Aktien am Bewertungstag unterhalb der Barriere, dann wird die Tilgung der Anleihe mittels der Lieferung der Aktie mit der schlechtesten Wertentwicklung (Worst-of) erfolgen. Der Gegenwert von Bruchstückanteilen wird Anlegern gutgeschrieben.

Die von der Erste Group angebotene 10,50% SG Protect Pro Health-Tech 26–27-Anleihe, fällig am 2.4.27, ISIN: DE000SH9W7U9, kann derzeit in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent und 1,5 Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Die neue Protect Pro Health-Tech 26–27-Anleihe ermöglicht in einem Jahr einen Bruttoertrag von 10,50 Prozent, wenn keine der drei Werte in einem Jahr 35 Prozent oder mehr seines Ausübungspreises verliert.