    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSingapore Telecommunications AktievorwärtsNachrichten zu Singapore Telecommunications

    Starke Ausschüttungen

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung

    Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.

    Starke Ausschüttungen - Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung
    Foto: Dena Skulskaya - Unsplash

    SingTel ist ein führender Telekommunikationsanbieter in Asien, der Mobilfunk, Breitband und digitale Lösungen bietet. Mit starker Präsenz in Singapur und Australien konkurriert es mit Telekom Malaysia und StarHub. Seine umfangreichen Netzwerke und innovativen Dienste sind Alleinstellungsmerkmale.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Singapore Telecommunications nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Singapore Telecommunications gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,64 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +21,02 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 14,12 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Singapore Telecommunications investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +107,81 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Singapore Telecommunications verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,64 %.
    Mit +3,64 % Dividendenrendite bietet Singapore Telecommunications ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +21,02 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Singapore Telecommunications für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,64 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 14,12.
    Singapore Telecommunications weißt eine Marktkapitalisierung von 55,42 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,64 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Singapore Telecommunications Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.03.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Singapore Telecommunications Aktie. Mit einer Performance von 0,00 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Beispielrechnung für 12.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 12.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +3,64 %, eine Investition von etwa 329.671 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 1,800584 +7,33 % +3,64 %
    2025 1,677657 +29,65 % +5,58 %
    2024 1,293979 +13,18 % +5,08 %
    2023 1,143322 +64,81 % +4,35 %
    2022 0,693709 0,00 % +2,95 %

    Warum Singapore Telecommunications für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +3,64 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +21,02 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 14,12
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Singapore Telecommunications

    0,00 %
    0,00 %
    +6,37 %
    +11,33 %
    +43,97 %
    +103,66 %
    +107,81 %
    ISIN:US82929R3049WKN:A0LAV8

    Seite 1 von 2 




    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Starke Ausschüttungen Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     