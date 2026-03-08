Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung

SingTel ist ein führender Telekommunikationsanbieter in Asien, der Mobilfunk, Breitband und digitale Lösungen bietet. Mit starker Präsenz in Singapur und Australien konkurriert es mit Telekom Malaysia und StarHub. Seine umfangreichen Netzwerke und innovativen Dienste sind Alleinstellungsmerkmale.

Singapore Telecommunications gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,64 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +21,02 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 14,12 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Singapore Telecommunications investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +107,81 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Singapore Telecommunications weißt eine Marktkapitalisierung von 55,42 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,64 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.