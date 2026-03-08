Neue israelische Drohungen gegen künftigen Chamenei-Nachfolger

(In einer früheren Version des Artikels hieß es: "Weder der 56 Jahre alte Modschtaba noch der 53-jährige Hassan verfügen jedoch über den in der Verfassung geforderten Rang eines Großajatollahs." Der Satz am Ende des letzten Absatzes wurde ersatzlos gestrichen. Begründung: Seit einer Verfassungsänderung wurden die Anforderungen an das Amt gesenkt. Der Rang des Großajatollahs ist keine Voraussetzung mehr.)



TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Das israelische Militär hat vor der Wahl eines Nachfolgers des getöteten iranischen Staatsführers Ajatollah Ali Chamenei erneut gedroht, dass auch dieser nicht sicher sei. "Die Hand des Staates Israel wird weiterhin jeden Nachfolger verfolgen, und jeden, der einen Nachfolger zu ernennen versucht", hieß es in einem Post auf Farsi auf der Plattform X. Die Warnung gelte für alle, die planten, an dem Treffen zur Wahl eines Nachfolgers Chameneis teilzunehmen.