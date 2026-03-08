    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Solidarität nach Drohnenbeschuss

    Macron reist nach Zypern

    PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will am Montag vor dem Hintergrund des Iran-Kriegs nach Zypern reisen. Vor einigen Tagen hatte eine Drohne iranischer Bauart den britischen Luftwaffenstützpunkt Akrotiri auf der Mittelmeerinsel getroffen. "Diese Reise soll die Solidarität Frankreichs mit Zypern zum Ausdruck bringen", hieß es aus Élysée-Kreisen.

    In der Hafenstadt Paphos werde Macron Zyperns Präsidenten Nikos Christodoulidis sowie den griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis treffen. Dabei soll es um die Sicherheitslage in der Region gehen. Laut Élysée-Kreisen soll das Treffen auch dabei helfen, Anstrengungen zu koordinieren, um Rückführungsoperationen zu unterstützen.

    Aus Solidarität mit Zypern haben mehrere europäische Staaten ihre militärische Präsenz in der Region verstärkt. Frankreich verlegte drei der größten französischen Kriegsschiffe in Richtung der Konfliktregion./vni/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
