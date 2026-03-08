    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Frohnmaier gibt Stimme in Weil der Stadt ab

    Für Sie zusammengefasst
    • AfD-Spitzenkandidat Frohnmaier wählte in WdS heute
    • AfD peilt 20% an; Verfassungsschutz beobachtet
    • Kretschmann tritt ab; Grün/CDU je 28% Umfrage.
    Foto: Siarhei - 356130783

    WEIL DER STADT (dpa-AFX) - AfD-Spitzenkandidat Markus Frohnmaier hat in Weil der Stadt im Kreis Böblingen seine Stimme für die Landtagswahl im Südwesten abgegeben. Die Partei des 35-Jährigen will bei der Abstimmung in Baden-Württemberg zum ersten Mal in einem westdeutschen Bundesland die 20-Prozent-Marke knacken. Um diesen Wert pendelte sie in jüngsten Umfragen.

    Die AfD, die der Verfassungsschutz im Südwesten als rechtsextremistischen Verdachtsfall beobachtet, dürfte damit stärkste Oppositionskraft werden - eine Zusammenarbeit mit ihr schließen alle anderen Parteien aus.

    Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) tritt bei der Wahl nicht mehr an. Um seine Nachfolge bewerben sich Cem Özdemir (Grüne) und Manuel Hagel (CDU). In einer letzten Umfrage lagen beide Parteien gleichauf bei 28 Prozent./cat/DP/zb





