Wochenrückblick 10/2026: Meine stärksten Kurstreiber im Depot waren Palantir, Comfort Systems, SoFi, KKR, Apollo. Finanz- und Energiewerte waren top - und natürlich Costco...

Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.Ergänzend gebe ich heute eine kurze Übersicht zu den Werten, die in der letzten …



