    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Top-Artikel der Kalenderwoche 10/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

    Top-Artikel der Kalenderwoche 10/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

    Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

    Nach Öltanker-Stop durch Straße von Hormus: Ölpreise werden hochbleiben!


    Der Hormus-Engpass hält Öl nach Ansicht von Analysten auch in den nächsten Tage teuer.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    21.859,67€
    Basispreis
    1,82
    Ask
    × 12,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.450,00€
    Basispreis
    18,23
    Ask
    × 12,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Hormus-Engpass: Pakistan bittet Saudi-Arabien bei Öllieferungen um Hilfe


    Um den Engpass im Hormus zu umgehen, bittet Pakistan Saudi-Arabien, Öl über Yanbu zu leiten. Weitere Länder könnten nachziehen, und nach dem Hormus-Engpass auf Alternativen setzen.

    Hormus-Engpass trifft Asien: Indonesien erhöht Rohölimporte aus den USA


    Asiatische Länder stehen nach dem Hormus-Engpass unter Druck, bei Rohölimporten ihre Abhängigkeit vom Nahen Osten zu verringern. Mit Indonesien steigt bereits ein Land auf die USA um und will dort seine Rohölmporte erhöhen.

    Kommt jetzt die Klopapier-Krise zurück?


    Der Ölpreis steigt und im Gleichschritt verteuert sich das Benzin. Kommt jetzt die Toilettenpapierkrise wieder zurück?

    Peter Thiel verkauft – Palantir marschiert: Der Iran-Konflikt verändert alles


    Peter Thiel hat den geplanten Verkauf von Palantir-Aktien im Wert von 280 Millionen US-Dollar gemeldet – genau dann, als die Nachfrage nach militärischer KI explodiert.

    Alibaba zieht die Notbremse bei KI: Das soll die Wende bringen!


    Nach dem Abgang des Qwen-Chefs bündelt Alibaba seine Kräfte. Eine neue Taskforce soll die Entwicklung von Basismodellen massiv beschleunigen.

    Plug Power reagiert mit Kurssprung auf starke Umsatzentwicklung


    Plug Power hat neue Zahlen vorgelegt und deutlich die Erwartungen übertroffen. Die Aktie springt nachbörslich um mehr als 8 Prozent.

    Nach dem Iran-Schock: 3 Szenarien, wie es jetzt mit dem Ölpreis weitergeht


    Analysten warnen: Der Iran-Konflikt macht Brent zum Zündstoff. Hormus ist faktisch blockiert – je nach Verlauf reicht die Spanne von 60 bis 70 bis deutlich über 100 US-Dollar. BP und Eni haben den größten Öl-Hebel.

    373 Milliarden US-Dollar Cash: Regnet es bei Berkshire jetzt Dividenden?


    Neuer Chef, alte Regeln: Greg Abel plant langfristig, doch im Quartal knirscht es. Gewinn runter, Rückkäufe weiter null, Cashberg bei 373 Milliarden US-Dollar. Was steckt in den Zahlen?

    Seite 1 von 3 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Chartvergleich
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top-Artikel der Kalenderwoche 10/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     