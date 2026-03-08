Top-Artikel der Kalenderwoche 10/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Der Hormus-Engpass hält Öl nach Ansicht von Analysten auch in den nächsten Tage teuer.

Um den Engpass im Hormus zu umgehen, bittet Pakistan Saudi-Arabien, Öl über Yanbu zu leiten. Weitere Länder könnten nachziehen, und nach dem Hormus-Engpass auf Alternativen setzen.

Asiatische Länder stehen nach dem Hormus-Engpass unter Druck, bei Rohölimporten ihre Abhängigkeit vom Nahen Osten zu verringern. Mit Indonesien steigt bereits ein Land auf die USA um und will dort seine Rohölmporte erhöhen.

Der Ölpreis steigt und im Gleichschritt verteuert sich das Benzin. Kommt jetzt die Toilettenpapierkrise wieder zurück?

Peter Thiel hat den geplanten Verkauf von Palantir-Aktien im Wert von 280 Millionen US-Dollar gemeldet – genau dann, als die Nachfrage nach militärischer KI explodiert.

Nach dem Abgang des Qwen-Chefs bündelt Alibaba seine Kräfte. Eine neue Taskforce soll die Entwicklung von Basismodellen massiv beschleunigen.

Plug Power hat neue Zahlen vorgelegt und deutlich die Erwartungen übertroffen. Die Aktie springt nachbörslich um mehr als 8 Prozent.

Analysten warnen: Der Iran-Konflikt macht Brent zum Zündstoff. Hormus ist faktisch blockiert – je nach Verlauf reicht die Spanne von 60 bis 70 bis deutlich über 100 US-Dollar. BP und Eni haben den größten Öl-Hebel.

Neuer Chef, alte Regeln: Greg Abel plant langfristig, doch im Quartal knirscht es. Gewinn runter, Rückkäufe weiter null, Cashberg bei 373 Milliarden US-Dollar. Was steckt in den Zahlen?