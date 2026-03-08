09.03.2026: Einladung zum Fonds-Update zum Tigris Small & Micro Cap Growth Fund

Small & Micro Caps bieten Anlegern oft attraktive Chancen, da diese Unternehmen schneller wachsen und weniger bekannt sind als große Konzerne. Da sie noch nicht die Größe und den Bekanntheitsgrad großer Unternehmen erreicht haben, können sie sich auf Nischenmärkte spezialisieren, die von anderen Unternehmen oft übersehen werden. Dadurch können sie schneller expandieren und höhere Wachstumsraten erzielen. Durch die Investition in Small & Micro Caps können Anleger in vielversprechende Unternehmen mit einem großen Potenzial investieren und von einem frühen Einstieg profitieren.

Der Tigris Small & Micro Cap Growth Fund ist auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 1 Mrd. € in der DACH-Region spezialisiert. Die Anlagestrategie ist dabei auf auf wachstumsstarke und profitable Unternehmen mit einer hohen Cash-Generierung sowie hohen Kapitalrenditen ausgerichtet. Darüber hinaus ist die Qualität des Managements ein wichtiger Aspekt in der Analyse. Das Fondsberaterteam setzt auf einen fokussierten Ansatz mit einem Portfolio von 20-30 Unternehmen und investiert in aussichtsreiche Unternehmen, die durch umfangreiche Fundamentalanalysen identifiziert werden. Dabei wird auf eine langfristige Perspektive und eine aktive Anlagestrategie gesetzt, um das volle Potenzial der ausgewählten Unternehmen auszuschöpfen.

Aktuelle Einblicke möchten wir Ihnen in unserer Webkonferenz geben.

Rechtliche Hinweise

Dies ist eine Marketing-Anzeige.

Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/verkaufsprospekt/VKP_Tigris_Small_MicroCap_Growth_01_01_2023.pdf], das Basisinformationsblatt [https://fondswelt.hansainvest.com/de/fonds/details/1491] und das Factsheet [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/fs_retail/HI_DE000A2QDSH1_retail_2023_08_11_de.pdf], bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen

Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) erbringen wir als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS). Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG. Unsere Tätigkeit bei der Anlageberatung und Anlagevermittlung wird der NFS zugerechnet.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Sie dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Bitte lesen Sie vor einer Anlageentscheidung die verbindlichen Verkaufsdokumente, die Ihnen Ihr Berater oder der jeweilige Emittent auf Anfrage zur Verfügung stellt.

Frühere Wertentwicklungen lassen nicht auf zukünftige Renditen schließen. Wertpapiergeschäfte sind grundsätzlich mit Risiken, insbesondere dem Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals, behaftet.

Diese Marketingmitteilung unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben.

Herausgeber: Tigris Capital GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München