Schweiz sieht im Iran-Krieg Verstoß gegen Völkerrecht

BERN (dpa-AFX) - Die Schweizer Regierung bezeichnet den Iran-Krieg als Verstoß gegen das Völkerrecht. Verteidigungsminister Martin Pfister sagte der "Sonntagszeitung": "Der Bundesrat ist der Auffassung, dass der Angriff auf den Iran eine Verletzung des Völkerrechts darstellt." Bundesrat heißt in der Schweiz die siebenköpfige Regierung.

Zur Begründung sagte Pfister: "Weil er aus unserer Sicht einen Verstoß gegen das Gewaltverbot darstellt. Wir rufen alle Konfliktparteien auf, die Gewalt einzustellen und die Zivilbevölkerung zu schonen." Dazu zählten die USA, Israel und der Iran, weil sie sich alle nicht an das Gewaltverbot hielten.