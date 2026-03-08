Neue Chancen in Verteidigung und Sicherheit?

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redwood AI Aktie Die Redwood AI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,40 % und einem Kurs von 2,74 auf Frankfurt (06. März 2026, 21:48 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redwood AI Aktie um -12,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +86,67 %. Die Marktkapitalisierung von Redwood AI bezifferte sich zuletzt auf 91,81 Mio..

Lüdenscheid (ots) - Anfragen aus anderen Sektoren belegen das Potenzial einerursprünglich pharmazeutischen KI-LösungRedwood AI (ISIN: CA7579221093 | WKN: A422EZ) vermeldet ein zunehmendesInteresse an seiner KI-Chemieplattform, das über den ursprünglichen Schwerpunktauf KI-gestützte Chemie für die potenzielle Arzneimittelentwicklung hinausgeht.Das Unternehmen hat kürzlich Anfragen von Organisationen aus den BereichenVerteidigung und öffentliche Sicherheit erhalten: für Anwendungen wie dieÜberprüfung chemischer Gefahren und Bedrohungen, die schnelle Charakterisierungunbekannter Verbindungen, die Analyse chemischer Signaturen und die verbesserteBewertung von Lieferketten für Vorläuferchemikalien. Diese Anfragenunterstreichen das erhebliche Potenzial der unternehmenseigenen KI-Plattform,die ursprünglich zur Beschleunigung der pharmazeutischen Forschung entwickeltwurde, aber auch zur Analyse und Interpretation komplexer chemischer Datensätzein verschiedenen Bereichen eingesetzt werden kann.Redwood AI (ISIN: CA7579221093 | WKN: A422EZ) ist ein in Vancouver ansässigesUnternehmen für künstliche Intelligenz, das Software- und Analyselösungen fürdie chemische Entwicklung anbietet. Das Unternehmen hat ein eigenes KI-Systementwickelt, welches dabei helfen soll, klinische Studien zu beschleunigen, diefür die Herstellung von Medikamenten notwendig sind. Dank der KI ist das Systemschneller und ebenso mit weniger Kosten verbunden. Die Plattform integriertmodernste KI-Modelle, Chemieinformatik und Betriebsdaten, um dieSyntheseplanung, Prozessoptimierung und Entscheidungsfindung in der Lieferkettezu unterstützen und so Zeit, Kosten und Risiken von der frühen Entwicklung biszur Kommerzialisierung zu reduzieren.Das derzeitige wachsende branchenübergreifende Interesse an der KI-Plattform vonRedwood spiegelt deren technologische Vielseitigkeit wider.Vor diesem Hintergrund sondiert das Unternehmen aktuell Einsatzmöglichkeiten inden Bereichen Verteidigung und öffentliche Sicherheit. Die Plattform vereintKI-gestütztes chemisches Synthesedesign, vorhersehbare Analytik undleistungsfähige Datenmodellierung: Fähigkeiten, die für eine Reihe zusätzlicherAnwendungsfelder relevant sein könnten, darunter die Erkennung chemischerGefahren, die Analyse von Lieferketten für Vorläuferchemikalien sowie diebeschleunigte Entwicklung medizinischer Gegenmaßnahmen.Der Kern des Unternehmens bleibt allerdings die Weiterentwicklung derKI-Plattform für die pharmazeutische Forschung, Entwicklung und Herstellung. Diegenannten angrenzenden Anwendungsfelder betrachtet Redwood als organische