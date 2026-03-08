    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRedwood AI AktievorwärtsNachrichten zu Redwood AI

    Redwood AI

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Neue Chancen in Verteidigung und Sicherheit?

    Redwood AI - Neue Chancen in Verteidigung und Sicherheit?
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    Lüdenscheid (ots) - Anfragen aus anderen Sektoren belegen das Potenzial einer
    ursprünglich pharmazeutischen KI-Lösung

    Redwood AI (ISIN: CA7579221093 | WKN: A422EZ) vermeldet ein zunehmendes
    Interesse an seiner KI-Chemieplattform, das über den ursprünglichen Schwerpunkt
    auf KI-gestützte Chemie für die potenzielle Arzneimittelentwicklung hinausgeht.
    Das Unternehmen hat kürzlich Anfragen von Organisationen aus den Bereichen
    Verteidigung und öffentliche Sicherheit erhalten: für Anwendungen wie die
    Überprüfung chemischer Gefahren und Bedrohungen, die schnelle Charakterisierung
    unbekannter Verbindungen, die Analyse chemischer Signaturen und die verbesserte
    Bewertung von Lieferketten für Vorläuferchemikalien. Diese Anfragen
    unterstreichen das erhebliche Potenzial der unternehmenseigenen KI-Plattform,
    die ursprünglich zur Beschleunigung der pharmazeutischen Forschung entwickelt
    wurde, aber auch zur Analyse und Interpretation komplexer chemischer Datensätze
    in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden kann.

    Redwood AI (ISIN: CA7579221093 | WKN: A422EZ) ist ein in Vancouver ansässiges
    Unternehmen für künstliche Intelligenz, das Software- und Analyselösungen für
    die chemische Entwicklung anbietet. Das Unternehmen hat ein eigenes KI-System
    entwickelt, welches dabei helfen soll, klinische Studien zu beschleunigen, die
    für die Herstellung von Medikamenten notwendig sind. Dank der KI ist das System
    schneller und ebenso mit weniger Kosten verbunden. Die Plattform integriert
    modernste KI-Modelle, Chemieinformatik und Betriebsdaten, um die
    Syntheseplanung, Prozessoptimierung und Entscheidungsfindung in der Lieferkette
    zu unterstützen und so Zeit, Kosten und Risiken von der frühen Entwicklung bis
    zur Kommerzialisierung zu reduzieren.

    Das derzeitige wachsende branchenübergreifende Interesse an der KI-Plattform von
    Redwood spiegelt deren technologische Vielseitigkeit wider.

    Vor diesem Hintergrund sondiert das Unternehmen aktuell Einsatzmöglichkeiten in
    den Bereichen Verteidigung und öffentliche Sicherheit. Die Plattform vereint
    KI-gestütztes chemisches Synthesedesign, vorhersehbare Analytik und
    leistungsfähige Datenmodellierung: Fähigkeiten, die für eine Reihe zusätzlicher
    Anwendungsfelder relevant sein könnten, darunter die Erkennung chemischer
    Gefahren, die Analyse von Lieferketten für Vorläuferchemikalien sowie die
    beschleunigte Entwicklung medizinischer Gegenmaßnahmen.

    Der Kern des Unternehmens bleibt allerdings die Weiterentwicklung der
    KI-Plattform für die pharmazeutische Forschung, Entwicklung und Herstellung. Die
    genannten angrenzenden Anwendungsfelder betrachtet Redwood als organische
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redwood AI Aktie

    Die Redwood AI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,40 % und einem Kurs von 2,74 auf Frankfurt (06. März 2026, 21:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redwood AI Aktie um -12,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +86,67 %.

    Die Marktkapitalisierung von Redwood AI bezifferte sich zuletzt auf 91,81 Mio..

    Seite 1 von 8 



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Redwood AI Neue Chancen in Verteidigung und Sicherheit? Anfragen aus anderen Sektoren belegen das Potenzial einer ursprünglich pharmazeutischen KI-Lösung Redwood AI (ISIN: CA7579221093 | WKN: A422EZ) vermeldet ein zunehmendes Interesse an seiner KI-Chemieplattform, das über den ursprünglichen Schwerpunkt …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     