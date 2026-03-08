    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Grünen-Bundesvorsitzende Brantner

    'Gutes Signal'

    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    STUTTGART (dpa-AFX) - Nach den Prognosen zur Landtagswahl in Baden-Württemberg hat die Grünen-Bundesvorsitzende Franziska Brantner das Ergebnis ihrer Partei als "ein gutes Signal aus Baden-Württemberg an die Republik" bezeichnet. Die Menschen hätten sich für Zuversicht und Mut entschieden "und nicht für den Weg zurück in die Vergangenheit", sagte Brantner. Das Ergebnis sei auch ein großer Erfolg für den Grünen-Spitzenkandidaten Cem Özdemir.

    Nach den Prognosen von ARD und ZDF liegen die Grünen mit Spitzenkandidat Özdemir knapp vor der CDU von Landeschef Manuel Hagel. Sie kommen auf 31,5 bis 32 Prozent (2021: 32,6 Prozent), die CDU liegt mit 29,0 bis 30,5 Prozent knapp dahinter (24,1)./mov/DP/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
